Critican a Alexis Ayala por “ningunear” a Elaine Haro tras su eliminación: “Somos la manada original”

La séptima eliminación de La casa de los famosos México 2025 sorprendió a los fanáticos del reality show. Elaine Haro, una de las figuras más carismáticas de esta edición, fue elegida por el público para abandonar la competencia, lo que generó reacciones intensas tanto dentro de la casa como en redes sociales. A pesar de haber mostrado adaptación al cuarto Noche, tras dejar el cuarto Día, semanas atrás, su salida dejó en evidencia que, para algunos de sus compañeros, nunca terminó de formar parte del núcleo duro. ¿Qué dijo Alexis Ayala?

¿Por qué Elaine Haro cambió al cuarto Noche por el cuarto Día en La casa de los famosos México?

Elaine Haro tuvo un cambio de cuarto gracias a una dinámica anterior del reality, dejando atrás al team Día para unirse al cuarto Noche. Este movimiento fue interpretado por muchos como un acto estratégico, pero también como una muestra de lealtad hacia su nuevo equipo, incluso si eso significaba traicionar sus orígenes.

Además, también influyó de manera directa el rumbo de ‘Guana’ en el reality, pues el intercambio de cuartos también lo afectó. El comediante fue enviado a Día tras la decisión de Haro. Fue así que se formaron nuevas estrategias en el juego, que al final del día, repercuten en cada semana que pasa.

Durante semanas, Elaine se posicionó junto a sus nuevos compañeros y mostró apoyo incondicional en nominaciones, posicionamientos y hasta en pruebas por la salvación. Su esfuerzo por integrarse al cuarto Noche fue evidente, y aunque la fusión de ambos grupos en el Team Eclipse pretendía borrar divisiones, anoche quedó claro que no todos compartían ese sentimiento.

Habitantes Casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿Elaine Haro fue justamente eliminada de La casa de los famosos México? En redes creen que NO

En la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025, realizada el domingo 14 de septiembre, Elaine Haro fue la elegida por el público para abandonar la competencia, superada por Shiky en la votación final. La noticia generó conmoción entre los habitantes y una emotiva despedida de la actriz, quien expresó sentirse feliz de haber mostrado su verdadera esencia.

Sin embargo, en redes sociales la eliminación causó controversia. Muchos usuarios consideraron que Elaine era una de las favoritas del público y señalaron posibles irregularidades en la votación. Surgieron denuncias sobre el supuesto uso de bots para beneficiar al cuarto Día, grupo al que pertenecen Shiky, Dalílah Polanco y el ‘Guana’.

Seguidores del cuarto Noche (incluyendo fans de Aarón Mercury, Mar Contreras, Abelito y Alexis Ayala) denunciaron patrones sospechosos en los resultados, asegurando que cuentas automatizadas habrían alterado la competencia. Aunque no hay pruebas oficiales, los rumores sobre manipulación digital se intensificaron, y el nombre de Elaine Haro se volvió tendencia en X.

Este episodio ha reforzado la percepción de que factores externos podrían estar influyendo en el rumbo del reality, afectando a participantes que contaban con gran apoyo en redes. Por el momento, solo queda como especulación del público .

Elaine Haro / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre la eliminación de Elaine Haro de La casa de los famosos México?

El momento más comentado de la noche vino de parte de Alexis Ayala en La casa de los famosos México. Ante la eliminación de Elaine, el actor afirmó:

“De todos modos pagamos porque somos la manada original” Alexis Ayala

Esta frase, que pretendía quizá reafirmar la unidad del grupo inicial del cuarto Noche, fue vista por muchos como un desaire hacia Elaine, quien había dado todo por ganarse un lugar en el equipo.

Las redes sociales explotaron con críticas y debates sobre la validez del comentario. Algunos usuarios lo catalogaron como una falta de empatía, mientras otros defendieron a Alexis, señalando que Elaine, al final, nunca fue una integrante fundadora. Las frases más compartidas en redes fueron:



“Cuanta arrogancia los de noche diciendo que se quedan los originales, pobre Elaine :( y ella defendiéndolos cada que podía”,

“COMO QUE ELAINE NO ERA DE LA MANADA. Te me caíste cuarto noche, ahora solo TEAM DIA” y,

“¿Cómo que prefirieron que se fuera Elaine en vez de Alexis?”.

En contraste, también hubo quienes apoyaron a Alexis, defendiendo la lógica del juego por alianzas originales. Pero el daño ya estaba hecho: el comentario fue percibido por muchos como la prueba de que Elaine nunca fue completamente aceptada.

