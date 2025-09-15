La casa de los famosos México 2025: ¿Quién es el habitante eliminado hoy 14 de septiembre?

Hoy domingo 14 de septiembre, se lleva a cabo la séptima gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Otro habitante le dice adiós a la competencia y, tras esto, quedan ocho participantes en busca de ganar los ansiados 4 millones de pesos para el primer lugar.

Estas son las nueve celebridades que quedan hasta ahora en ‘La casa’:

Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

El Guana

Elaine Haro

Mar Contreras

Shiky

¿Quiénes son los habitantes nominados de la séptima semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Esta semana, ‘el Guana’ volvió a ganar el liderazgo de ‘La casa de los famosos México 2025’, por lo que obtuvo inmunidad en las votaciones. Asimismo, defendió el poder de la salvación frente a Aarón Mercury y sacó a Dalilah Polanco de la placa, por lo que las nominaciones quedaron de la siguiente manera:

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Elaine Haro

Shiky

Uno de ellos se unirá esta noche a los famosos que han salido de ‘La casa’ por decisión del público, los cuales han sido:

Primera eliminada: Olivia Collins

Olivia Collins Segundo eliminado: Adrián Di Monte

Adrián Di Monte Tercera eliminada : Ninel Conde

: Ninel Conde Cuarta eliminada : Priscila Valverde

: Priscila Valverde Quinta eliminada: Mariana Botas

Mariana Botas Sexto eliminado: Facundo

¿Cómo van las votaciones para decidir al próximo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’, se han realizado encuestas para determinar quién podría ser el próximo eliminado de ‘La casa’. Así irían las votaciones:

Shiky: 31%

31% Aarón Mercury: 17%

17% Aldo de Nigris: 17%

17% Abelito: 12%

12% Aldo de Nigris: 12%

12% Elaine Haro: 11%

Según estos datos, la próxima expulsada sería Elaine Haro. No obstante, esto no es algo oficial y solo se sabrá quién es el próximo en dejar ‘La casa’ durante la gala de esta noche.

Cabe destacar que, en las últimas horas, se ha reportado la existencia de un video que, supuestamente, explica cómo “hackear” la votación para beneficiar al habitante que desees. Hasta ahora no hay pruebas de que esto funcione, así como tampoco la producción se ha pronunciado ante esto.

¿Quién sale de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 14 de septiembre?

Información en desarrollo….

