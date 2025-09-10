La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy martes 9 de septiembre?

‘La casa de los famosos México 2025’ dio un giro inesperado. La prueba para dictaminar al líder de la semana se aplazó y se realiza hoy martes 9 de septiembre, debido al cierre del cuarto ‘Noche’.

El pasado 9 de septiembre, los habitantes de ‘La casa’ tuvieron que buscar la afamada moneda del destino, siendo ‘el Guana’ quien pudo hallarla. Con esto, el comediante tuvo la oportunidad de cerrar una habitación.

Tras el cierre del cuarto ‘Noche’, sus habitantes tuvieron que mudarse a Día y se le dio al público la opción de escoger cómo se renombraría. Las opciones fueron:

Crepúsculo

Amanecer

Eclipse

Por lo que, durante la gala de este martes, no solo se decide al líder de la séptima semana, también se da a conocer cuál es el nombre del nuevo cuarto.

¿Cómo estaban acomodados los cuartos en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Al iniciar ‘La casa de los famosos México 2025’, los cuartos se dividieron en ‘Noche’ y ‘Día’. A lo largo de las semanas, hubo ciertas modificaciones y algunos habitantes tuvieron que cambiar de habitación. Hasta antes de cerrarse ‘Noche’, las habitaciones estaban así:

Cuarto Día:

Shiky

El Guana

Dalilah Polanco

Cuarto Noche

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Elaine Haro

¿Quiénes fueron los finalistas de la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México’ hoy 9 de septiembre?

Para definir a los finalistas de la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México’, los habitantes se dividieron en equipos de tres. Cada participante tuvo que montar en un caballo de juguete y quien consiguiera cabalgar más rápido, conseguiría ser finalista.

Aquellos que deberán luchar para ganar el liderazgo son:

Abelito

El Guana

Aldo de Nigris

Cabe destacar que este reto fue algo polémico, pues algunos usuarios aseguraron que Abelito había hecho trampa, argumentando que su caballo seguía marcando movimientos, pese a que estaba completamente quieto.

A pesar de esto, los fans de Abel afirmaron que, en caso de ser así, no importa, ya que el influencer no ha logrado ganar ninguna prueba desde que entró a ‘La casa’.

¿Quién ganó el liderazgo de ‘La casa de los famosos México’ hoy 9 de septiembre y cuál es el nombre del nuevo cuarto?

Tras una dura votación, el público decidió que el nombre de la única habitación de ‘La casa de los famosos México’ será ‘Eclipse’, algo con lo que los habitantes quedaron sumamente conformes.

