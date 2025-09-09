La casa de los famosos México: Shiky olvida a su novio y le da tremendo beso a ‘Guana’, ¿infidelidad? VIDEO

Shiky y ‘el Guana’ protagonizaron un momento romántico en ‘La casa de los famosos México 2025’. Y es que, a poco de saber quién será el nuevo líder de la semana, se dieron un tremendo beso, algo que sorprendió a todos, ya que Shiky tiene novio, ¿infidelidad en puerta?

¿Por qué Shiky y ‘el Guana’ se besaron en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hoy 8 de septiembre, los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ realizaron una dinámica que consistía en grabar escenas de telenovelas. En una de estas secuencias, Shiky y ‘el Guana’ tuvieron que hacer una escena llamada “clóset”.

La directora era Dalilah Polanco, mientras que Aldo de Nigris era el encargado de la cámara. En cuanto la actriz dijo “acción”, el comediante le expresó unas palabras de amor a Shiky y después le plantó un beso que duró varios segundos.

Al finalizar, Shiky lo vio a los ojos y posó la cabeza en su hombro, concluyendo así la escena. Aunque todo fue una actuación, causó mucha impresión entre los presentes y, sobre todo, en los fans de ‘La casa’.

Si bien todo fue parte de un juego, algunos usuarios tuvieron la impresión de que hubo “química” entre los dos. Incluso, varios sostuvieron que Shiky podría sentir una especie de atracción por su compañero, ya que últimamente se ha mostrado muy cercano a él, lo que podría desencadenar una supuesta “infidelidad”.

Recordemos que Shiky tiene una relación sólida de casi 10 años con Abraham Omar Lugo, un empresario y repostero mexicano. Previo a entrar a ‘La casa’, el español dijo amarlo mucho y pidió al público que no lo insultara por su participación en el reality.

¿Cómo reaccionó el novio de Shiky ante el beso del conductor con ‘el Guana’ en ‘La casa de los famosos México’?

Hasta el momento, Abraham Omar Lugo, novio de Shiky, no se ha pronunciado de manera directa sobre el beso que su pareja le dio al ‘Guana’. No obstante, después del suceso, compartió una plática que tuvo recientemente y en la que expresa si ha recibido hate por culpa del español.

“No he recibido ni un solo mensaje (de hate). A mí me gusta mucho eso de que, si te tomas el tiempo de escribirme algo, lo leo, trato de aprender y lo contesto, aunque no sea positivo. Yo no he recibido funa. Trato de explicar cualquier reclamo, que sí es parte de una dinámica o un juego. Hablando así, tenemos muy poca funa” Novio de Shiky

Para muchos, esto fue interpretado como su forma de decir que es consciente de que el beso solo fue parte de una dinámica, por lo que no lo consideraría una “indifelidad”.

Cabe destacar que Abrahan ha sido uno de los principales voceros de Shiky desde que este entró a ‘La casa’, apoyándolo, principalmente, en las nominaciones.

¿Quién es Abraham Omar Lugo, novio de Shiky?

Abraham Omar Lugo es un repostero y mecadólogo mexicano. Nació el 30 de marzo de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años. Hasta antes de que su novio, Shiky, entrara a ‘La casa’, no solía ser tan activo en redes sociales.

Normalmente, Lugo solo usaba sus plataformas para compartir algunos momentos de su vida romántica con el español y promocionar su negocio, una panadería llamada Panque Bonito ubicada en Coyoacán, Ciudad de México.

Su historia de amor con Shiky comenzó hace algunos años, a través de redes sociales. En su momento, el conductor compartió un mensaje admitiendo que no estaba bien. Al ver esto, Lugo lo contactó para ver cómo se encontraba.

Tras meses de convivencia, empezaron una relación que ya lleva poco más de nueve años. Pese al tiempo que han estado juntos, Shiky indicó que no está en sus planes casarse, al menos no en un futuro próximo.

