¿Abelito ya no soporta a Mar Contreras en La casa de los famosos México? "¿Quién es para decirnos qué hacer?”

¿Mar Contreras perdió la paciencia con los chicos del cuarto Noche?Una frase de Abelito desató carcajadas, pero también dejó claro que la actriz ya no piensa seguirles el juego. ¿Se rompió la armonía en La casa de los famosos México?

Mar Contreras en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Mar Contreras se enojó con Abelito y el cuarto Noche en La casa de los famosos México 2025?

La convivencia en La casa de los famosos México 2025 nunca es tranquila, y esta vez fue Mar Contreras quien protagonizó un momento que mezcló tensión, risas y un poco de hartazgo. El 8 de septiembre, la actriz encaró a los integrantes del cuarto Noche, especialmente a Abelito, por su actitud supuestamente desinteresada y su falta de compromiso con las tareas del hogar.

Todo comenzó cuando los más jóvenes de la casa, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Elaine Haro, decidieron “rebelarse” y tomar el control de la cocina. Pero lo que parecía una revolución divertida terminó en una discusión que dejó claro que Mar ya no piensa mover ni un dedo en esa área.

Mar Contreras no se guardó nada y soltó la bomba frente a todos: “Yo no me voy a meter a la cocina en toda la semana”.

“Se levantan, tienen que ver lo de la avena, tienen que limpiar la cocina, tienen que lavar platos y acomodar, luego organizar la comida. Lo que pasa es que ustedes no se levantan y están dormidos todo el tiempo”, soltó Mar, visiblemente cansada pero con tono sarcástico.

Elaine Haro, fiel al estilo reaccionó con humor: “Ora que hay que alzar, no que los que cocinan no alzan, ¿qué pasó?”, una regla que Mar y Dalilah habían sugerido pero con ellos no se cumplió. Pero Mar no se detuvo y lanzó una advertencia que dejó a todos con la boca abierta: “Empezaron la revolución, se ching*n, ahí está la cocina. Yo no me voy a mover de aquí hasta el domingo, yo no me voy a meter a la cocina en toda la semana”.

Elaine Haro, Abelito y Aarón Mercury se rieron del momento, pero la tensión ya estaba servida en la cocina.

¿Cómo reaccionó Abelito tras el reclamo de Mar Contreras en La casa de los famosos México?

La respuesta de Abelito a Mar Contreras no tardó en llegar. El influencer, que se ha ganado el cariño del público por su estilo irreverente, no se quedó callado y lanzó una frase que se volvió viral dentro de la casa.

“Entonces no te levantes temprano, el que madruga encuentra todo tirado, que se espere a que salgamos todos y entre todos nos dividimos… Yo así no, ya así no me meto a la cocina”, dijo, dejando claro que no piensa seguir órdenes sin consenso.

Pero lo más fuerte vino después, cuando cuestionó directamente la autoridad de Mar Contreras: “Le llaman desperdicio… ¿Y quién es Mar para decirnos qué hacer?”, soltó Abelito, provocando carcajadas entre los habitantes y hasta en la propia actriz.

¿Abelito y Mar Contreras tuvieron una pelea real en La casa de los famosos México? Esto fue lo que pasó en el reality

Como era de esperarse, el momento entre Mar Contreras y Abelito se volvió tendencia en redes sociales. Aunque a simple vista parecía una pelea fuerte, todo se trató de reclamos en tono de broma. Nunca se faltaron al respeto, aunque sí se dijeron cosas contundentes que encendieron el debate. En X (antes Twitter), los usuarios se dividieron entre quienes apoyan a Mar por poner límites y quienes celebran la irreverencia de Abelito.

“Mar tiene toda la razón, esos niños no hacen nada”.

“Abelito diciéndole ‘¿y quién es Mar?’ es lo más icónico que he visto esta semana”.

“Hasta que ponen orden”.

“Mar ya se cree mucho, se le subió”.

“Eso, Abelito, no te dejes, Aldo te defiende”.

Afortunadamente, todo quedó en risas... por ahora. La escena se volvió viral fuera de La casa, y aunque fue puro juego ya todos están atentos a lo que pueda pasar en la cocina.