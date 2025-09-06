¿Mar Contreras imitó a Dalilah Polanco? Se queja de ‘lesión’ y Elaine Haro ¡Le besa los pies!

Al parecer Dalilah Polanco no es la única habitante lesionada en “La casa de los famosos México”, en un clip compartido en redes sociales, Mar Contreras aparece quejandose del dolor de su pie con Elaine Haro en el cuarto Noche. ¿Imitó a Dalilah Polanco?

Hasta el momento no se ha revelado detalles de esta aparente lesión de la actriz, pero en el clip compartido por la cuenta de hoodinpeluso en Tiktok, Mar Contreras asegura que lleva algunos días con este dolor, Elaine se muestra preocupada por ella e intenta hacerla sentir mejor. ¡Le besó los pieles!

¿Qué le pasó a Mar Contreras en el pie en La casa de los famosos México?

Mar Contreras externó que sentía una molestia en el pie y tobillo tras una de las dinámicas del reality, al grado de que tuvo que ponerse una venda para disminuir la molestia. Aunque algunos usuarios consideraron que la actriz estaría imitando a Dalilah Polanco por traer una férula en la mano y una bota en le pie, tras su accidente, otros cibernautas señalaron que la también cantante se habría quejado de esta situación desde hace semanas atrás.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta polémica es que Elaine Haro, en un intento por calmar el dolor de Mar Contreras, sorprende con un gesto radical al besarle el pie lo cual causó revuelo en redes.

WEY ayer a las 11:00 am, Mar Contreras andaba con el tobillo vendado porque se lastimó en una de las pruebas.



También ayer, pero ya EN LA NOCHE, la Ardidah Polanco, se cayó y también se lastimó EL MISMO PIE 😭 JAJAJA esa pnche vieja sí que está obsesionada #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3AJK4iLgQV — Q U E E N (@dimeperra) September 6, 2025

Todo se originó en cuarto Noche, antes de que los habitantes se fueran a dormir, Mar Contreras expresó que le dolía no constante, pero si al tocarse.

“Me duele muchísimo. No me duele constante, pero sí”, dijo Mar.

“Un besito para que se cure” , dijo Elaine tras besarle el pie.

, dijo Elaine tras besarle el pie. A lo que Mar respondió enternecida: “Gracias, eres un linda”.

Acusan a Elaine Haro de hacer lo que sea por quedar bien en La casa de los famosos México

Para muchos, el gesto fue un acto de ternura de Elaine Haro; sin embargo, otros criticaron su actitud, ya que desde que la joven actriz se trasladó del cuarto Día al cuarto Noche cambió bastante y comenzó a llevarse muy bien con Mar Contreras y Alexis Ayala, quienes eran considerados los enemigos declarados del team Día.

Muchos internautas acusaron a Elaine de “falsa” por quedar bien con los habitantes de cuarto Noche, solo para unirse al cuarto favorito del público. En redes la tacharon de “arrastrada” y “queda bien”



"¿Qué onda con Elaine? super arrastrada con los de cuarto noche y eso que soy team noche pero pues hay niveles”.

“Por hace cosas solo para quedar bien con ellos, dejo de ser ella misma”

“Elaine te amo pero no tienes qué hacer eso”

“Hará todo por colarse a la final es una queda bien”.

Elaine Haro recibe críticas por besarle el pie a Mar Contreras. / Instagram

¿Por qué Elaine Haro se cambio del cuarto Día al cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Recordemos que Elaine Haro fue quien halló la moneda del destino en La casa de los famosos México. Como beneficio, se le pidió intercambiar a un habitante del cuarto Día por uno del cuarto Noche, y viceversa. Sorprendentemente, ella se eligió a sí misma y decidió pasar a “Guana” al cuarto Día.

Elaine explicó a los habitantes que prefería sacrificarse en vez de afectar a alguien de su team. Sin embargo, en redes sociales muchos señalaron que la joven actriz habría notado que los favoritos del público eran del team Noche, por lo que su decisión podría haber sido una estrategia para unirse a los más queridos y así aumentar sus posibilidades de avanzar a la final.

Cabe destacar que durante tres semanas consecutivas, el cuarto Día ha ido perdiendo a sus habitantes, incluyendo a Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas, lo que habría reforzado la teoría de algunos internautas sobre la estrategia de Elaine. ¿Será?

