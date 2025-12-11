Productora de La casa de los famosos México lanza dardo y habla sin filtros de La granja VIP: ¿ve el reality?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, rompió el silencio sobre un tema que varios seguidores del reality show llevaban semanas preguntándose: ¿ve o no La granja VIP 2025, el programa de TV Azteca que apuesta por un formato similar con transmisión 24/7?

Lejos de evadir la comparación natural entre ambos realities, la productora habló sobre la competencia, ¿qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Aranza Salazar, novia de Abelito, habla por primera vez de su “oscuro” pasado y ¿lo confirmó? ¡Esto dijo!

Rosa María Noguerón aclara si sigue o no el reality La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿La productora de La casa de los famosos lanzó indirecta a La granja VIP?

Rosa María Noguerón destacó la importancia de la experiencia al frente de programas en vivo, señalando que haber trabajado en proyectos como Guerreros le otorgó “unas tablas impresionantes”, que se traducen en seguridad y certeza al dirigir un reality show.

La productora subrayó que el equipo de La casa de los famosos México cuenta con profesionales en cada área, desde la dirección de cámaras hasta el manejo de tecnología robótica, lo que permite enfrentar los riesgos de la transmisión en vivo con confianza.

“Cuando no tienes las tablas y, antes de arrancar tu proyecto, te atreves a hablar y a juzgar al de la casa de enfrente, pues qué pena porque, después, se tiene que tragar sus palabras”, detalló Noguerón durante un encuentro con medios.

Lo cual fue considerado por usuarios como una indirecta a la producción de La granja VIP, dado que el conductor hizo diversos a comentarios que habrían sido dirigidos al formato de La casa de los famosos México. Sin embargo, Rosa no mencionó nombres.

No te pierdas: ¿Adrián Marcelo tiene un perfil psicópata o sociópata? El exparticipante de LCDLFMX responde

La casa de los famosos vs. La granja VIP: Rosa María Noguerón responde si ve el reality de TV Azteca. / Foto: Redes sociales

¿La productora de La casa de los famosos México ve La granja VIP 2025?

Sobre el reality de TV Azteca, La granja VIP 2025, Rosa María Noguerón mencionó que no lo sigue: “No, no la he visto, yo no la veo, no quisiera contaminarme, muy eventualmente me salen (videos) en redes sociales, pero puedo decirte que casi no”.

La productora aclaró que, aunque tiene conocimiento de la existencia del programa y de algunos de sus contenidos a través de redes, prefiere no prestarle atención.

No te pierdas: Aldo de Nigris y Abelito cometen tremendo error en vivo en el programa Hoy ¿Son los nuevos conductores?

Rosa María Noguerón tiene una amplia trayectoria en televisión además del reality show La casa de los famosos México. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México?

Rosa María Noguerón es una productora mexicana originaria de Veracruz, donde también inició su formación profesional. Estudió en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, un camino académico que más tarde la llevó a involucrarse en distintos formatos televisivos, desde la comedia hasta los realities de competencia. Su nombre se volvió especialmente visible para el público tras su trabajo en La casa de los famosos México, pero su experiencia va mucho más allá de este proyecto.

A lo largo de su trayectoria, Noguerón ha participado en producciones variadas que han conectado con distintas audiencias, entre ellas Nosotros los guapos, El príncipe del barrio y Guerreros México, programa que también le aportó la experiencia de manejar transmisiones en vivo y dinámicas de alto ritmo. Su presencia en la industria se ha consolidado como la de una profesional que entiende la televisión desde distintos frentes, desde la construcción de personajes en la ficción hasta la operación de formatos en tiempo real.

No te pierdas: Mamá de exhabitante de La casa de los famosos México, tras luchar contra el cáncer, le ha pedido que la deje morir