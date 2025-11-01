Comparan sin parar a La casa de los famosos México y La granja VIP: productora rompe el silencio

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, reaccionó ante los constantes señalamientos que comparan su formato con el de La granja VIP, producción de TV Azteca que ha captado la atención del público por sus polémicas y dinámicas en tiempo real. Internautas han señalado similitudes entre ambos programas, además de criticar cómo cada producción aborda las transmisiones, la interacción con el público y las decisiones de eliminación.

La productora de La casa de los famosos México está de luto / Instagram

¿Por qué comparan a La casa de los famosos México con La granja VIP?

Desde hace varios días, usuarios de redes sociales han generado tendencia alrededor de comparaciones entre La casa de los famosos México y La granja VIP. Estas discusiones se han centrado en aspectos como la forma en que ambos realities trabajan sus dinámicas internas, la conducción en cada emisión y cómo se determina la eliminación de participantes. En algunos casos, internautas han señalado que La casa de los famosos México “no hace caso al público”, mientras que reconocen a La granja VIP por responder rápidamente ante polémicas surgidas dentro del programa.

Al respecto, Rosa María Noguerón declaró para las cámaras de TVNotas:

“Si no le hiciéramos caso al público... ahí está el ganador. Por algo tuvimos los millones de audiencia que tuvimos, por algo somos trending topic no con uno ni dos, a veces con 15 posiciones, entonces creo que los números hablan por sí solos”. Rosa María Noguerón

Según explicó, las métricas digitales y televisivas respaldan las decisiones tomadas a lo largo de la temporada. La productora agregó que no ha visto La granja VIP, razón por la cual evitó emitir un comentario sobre los errores técnicos que internautas han señalado en transmisiones en vivo.

¿Por qué Sergio Mayer Mori no entró a La casa de los famosos México?

Otra conversación que se viralizó involucra al cantante y actor Sergio Mayer Mori, quien declaró durante transmisiones 24/7 de La granja VIP que habría rechazado ingresar a La casa de los famosos México debido a que no podría ingresar su guitarra. Estas palabras generaron diversas reacciones, ya que seguidores especularon si la producción de Televisa realmente lo había invitado a participar en el reality.

Ante ello, Rosa María Noguerón aclaró que su participación sí se llegó a contemplar, pero en ningún momento hubo un ofrecimiento formal.

“¿Ustedes creen que es despreciable estar en La casa de los famosos? Su nombre estuvo sobre la mesa, pero realmente un ofrecimiento no” Rosa María Noguerón

Estas declaraciones cerraron las especulaciones generadas alrededor del tema y dejaron en claro que Mayer Mori fue considerado, mas no contactado para integrarse oficialmente al elenco.

Las declaraciones del cantante se suman al debate digital sobre reglas internas y permisos especiales dentro de ambos formatos, pues algunos fans han señalado diferencias en la convivencia de objetos personales y la libertad creativa de los participantes.

¿Le hicieron el “feo” a Serio Mayer Mori en La casa de los famosos México? Esto reveló Rosa María Noguerón / X: @bigjefus, redes sociales y canva

¿Habrá La casa de los famosos México All stars?

Una de las dudas más frecuentes entre espectadores es la posibilidad de una edición All stars de La casa de los famosos México, donde concursantes de temporadas anteriores se enfrentarían nuevamente dentro del famoso reality de convivencia. Rosa María Noguerón respondió que, hasta el momento, no existe una versión confirmada de este estilo. Sin embargo, anticipó que sí está contemplada una cuarta temporada del programa que podría llegar a la televisión mexicana en 2026.

Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a los próximos movimientos de ambas producciones, ya que La granja VIP y La casa de los famosos México siguen compartiendo público objetivo, lo que intensifica las comparaciones en redes sociales. La atención se mantiene puesta en cómo evolucionarán ambas competencias, cómo responderán a polémicas futuras y qué decisiones tomarán las productoras para conservar el interés de una audiencia cada vez más exigente.

