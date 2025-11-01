Manola Díez ‘colapsa’ y pide perdón en ‘La granja VIP’ tras pelea por la taza de café, ¿qué pasó?

Manola Díez ha dado mucho de qué hablar a lo largo de esta semana en ‘La granja VIP’. Esto se debe, principalmente, a la pelea que protagonizó con ‘la Bea’ y otros compañeros por una taza de café. El conflicto desató todo un debate en redes sociales; si bien algunos creen que la comediante, al ser capataz, “cambió” su forma de ser, otros creen que Manola “hizo un berrinche”.

Justo cuando el ambiente en ‘La granja VIP’ ya estaba más tranquilo, los granjeros volvieron a preocuparse por Manola luego de que sufriera un pequeño ‘colapso’ en el establo. Esto es lo que pasó.

¿Cómo fue la pelea por la taza de café en ‘La granja VIP’?

Todo comenzó cuando Manola Díez pidió una taza de café. La Bea, al ser la capataz, le recomendó que le preguntara a otros si también querían café para así hacer para todos. Esto molestó a Manola, quien interpretó la respuesta como una negativa.

Si bien se le intentó explicar las cosas, la actriz simplemente siguió en su postura. Posteriormente dejaría de comer y se aislaría en el gimnasio como “protesta”. Todo esto causó que la mayoría de los granjeros la nominaran.

Los que apoyan a Manola argumentan que ‘la Bea’ ha sido más permisiva con los llamados ‘Gym bros’ y sí les da chance de agarrar alimentos de más. Tras esto, Manola aparentemente se tranquilizó y ya no ha peleado con otros.

Por ello, algunos de sus compañeros se preocuparon, incluido el tío Pepe, cuando la oyeron gritar en el establo y vieron su breve colapso.

¿Qué le pasó a Manola Díez en ‘La granja VIP’?

Mientras hacía algunas labores en el establo, la actriz Manola Díez se dio cuenta de que las gallinas habían comenzado a salirse, ya que, por error, dejó la puerta de su hábitat abierta.

La actriz gritó al ver esto, lo que atrajo la atención de Lola Cortés, la Bea, Sergio Mayer Mori y el tío Pepe. Al verlos, señaló, evidentemente alterada, que las gallinas se habían salido. Ante esto, Sergio intentó calmarla diciéndole que todo estaría bien.

En un breve momento de nervios, Manola se cubrió la cara y le pidió perdón al mayoral, explicándole que todo había sido un accidente. Don Pepe también la tranquilizó mencionándole que “no pasaba nada” y enseñándole cómo meter las gallinas a sus jaulas.

Cuando al fin pudieron meter a los animales, Manola le comentó al mayoral que se había puesto nerviosa debido a que pensaba que las gallinas estarían en peligro si llegaban a cruzarse con los borregos.

El tío Pepe le respondió que los borregos no harían nada y le aplaudió el gran trabajo que estaba haciendo al cuidar a las gallinas: “No pasa nada”, sentenció.

Al final, la situación no pasó de un simple “susto” y Manola pudo sobreponerse para continuar con las labores asignadas.

¿Por qué Manola Díez se enoja facilmente en ‘La granja VIP’?

En su momento, Manola Díez reconoció ser una persona con un carácter explosivo. Y es que, además de ser diagnosticada como una persona “hipersensible”, admitió estar “enojada con la vida” por el accidente que sufrió su hijo hace algunos años.

“Un accidente cambió nuestra vida, no voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón, le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa, pero soy bien enojona y gruñona, y me desquito... A veces me enojo por todo y nada, soy real, hay gente que le gusta y no, pero sí soy bien enojona”, expresó.

En ese entonces, se disculpó con el resto de los granjeros, asegurando que nunca ha sido su intención herir a nadie con sus arranques.

