¿Rey Grupero enamorado de Sandra Itzel? Eliminada de ‘La granja VIP’ revela que “intentó ligársela”

Sin duda alguna, uno de los conflictos más incómodos de ‘La granja VIP’ fue el que protagonizaron Sandra Itzel y Rey Grupero. En diversas ocasiones, este último criticó la participación de la cantante dentro del reality. Incluso, la llegó a tachar de ser una “mosca muerta”.

Al salir del show, Sandra Itzel no dudó en confrontar al cómico y decirle que solo la estaba juzgando por haber sido “real” dentro del juego. Tras el enfrentamiento, la cantante lo exhibe y asegura que él estuvo enamorado de ella.

¿Por qué Rey Grupero se enojó con Sandra Itzel en ‘La granja VIP’?

Durante su participación en ‘La granja VIP’, Sandra Itzel fue muy criticada por los panelistas, principalmente Rey Grupero. La acusaban de “victimizarse” por sus quejas acerca de que se sentía excluida del grupo de mujeres. También la tacharon de “pick me girl” por unirse al grupo de los hombres.

Rey Grupero, además de decirle “mosca muerta”, la señaló de “falsa” e “hipócrita”. Posteriormente, lanzó un comunicado diciendo que ya no hablaría sobre ella, pero invitó al público a no confiar en la gente “mustia”.

La mala relación entre el influencer y la actriz se remonta a 2022. En aquel entonces, ambos estaban en el reality ‘Inseparables’. Él se sentía molesto debido a que consideraba que Sandra había formado “su grupito” y lo excluía.

Años después, se reencontraron en MasterChef Celebrity. En ese concurso, la dinámica fue diferente, pues todo parecía indicar que tenían una relación cordial, por lo que para muchos fue sorprendente la forma en la que él se expresó de ella en ‘La granja VIP’.

¿Rey Grupero quiso ligarse a Sandra Itzel en MasterChef Celebrity?

En entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, Sandra Itzel recordó sus épocas con Rey Grupero en ‘Inseparables’. Mencionó que, durante ese reality, se llevaban medianamente bien. Incluso se llegaba a reír de sus bromas.

“Es una persona incoherente. Me encantaría entender de dónde surge su odio o por qué cambió su actitud. Yo nunca le hice nada, nunca me he referido a él de mala manera”, expresó.

Incluso resaltó que, durante su reencuentro en MasterChef Celebrity, él la trató muy bien y hasta, aparentemente, quiso ligársela en ese entonces. Según Sandra, el influencer le mandaba mensajes para “acercarse”, pero ella siempre lo rechazaba. Considera que esta fue la razón por la que Rey cambió y habló mal de ella.

“En sus DM parecía que intentaba acercarse, incluso ligar. Yo nunca hice nada con él y no sé de dónde se generó su actitud negativa. De hecho, tengo audios donde él me decía que ahora entendía que yo nunca quise hacerle daño” Sandra Itzel

Concluyó reiterando su decepción por la actitud de Rey Grupero y sostuvo que jamás hubo nada entre ellos: “No sucedió absolutamente nada entre nosotros, eso sí te lo puedo confirmar”, concluyó.

¿Rey Grupero confirma atracción hacia Sandra Itzel?

Hasta el momento, el conductor Rey Grupero no ha dicho nada sobre las declaraciones de Sandra Itzel. Sin embargo, muchos usuarios recordaron que, durante MasterChef Celebrity, llegó a referirse a ella como “mi esposa”.

Aunque aparentemente todo era en plan de broma, con lo dicho por Sandra, algunos teorizaron que realmente el influencer sentía una atracción hacia ella.

