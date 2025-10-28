¿Qué le hizo Sandra Itzel? El verdadero motivo por el que Rey Grupero la atacó en ‘La granja VIP’

Una de las cosas que más dio de qué hablar en las últimas semanas en ‘La granja VIP’ fueron los duros señalamientos que los críticos hicieron contra Sandra Itzel, segunda eliminada del reality. Rey Grupero la tachó de “mosca muerta”. En tanto que Linet Puente la describió como una “pick me girl’ (término usado para describir a una mujer que busca “aprobación masculina”); mientras que Ferka la acusó de “vicmizarse” todo el tiempo.

Y es que, para los panelistas, la forma en la que Sandra Itzel decía sentirse excluida del grupo de mujeres y su acercamiento al grupo de los hombres fue bastante cuestionable. Justamente, durante la gala del pasado 27 de octubre, la actriz tuvo la oportunidad de defenderse, principalmente de Rey Grupero, quien fue su principal detractor durante su participación en el show.

¿Cómo fue la pelea entre Sandra Itzel y los panelistas de ‘La granja VIP’?

La actriz Sandra Itzel comenzó diciendo que no se arrepentía de sus acciones dentro de ‘La granja VIP’, ya que, según ella, siempre se guió con “el corazón” y trató de ser sincera con todos sus ahora excompañeros.

En respuesta a esto, Linet Puente dijo que actuó de forma “incongruente” al decir que “apoyaba a las mujeres”, al mismo tiempo que buscaba “validación masculina”. Por su parte, Rey Grupero sostuvo que había “traicionado sus ideales”; también la acusó de ser “hipócrita”.

“Todo lo que criticas de los demás, de las máscaras, de la hipocresía y la falsedad, es algo que te lo puedes poner a ti también porque así eres y por eso hoy estás aquí” Rey Grupero

Si bien la actriz insistió en que entró al reality “sin ninguna careta”, Rey siguió en su postura y hasta le “aplaudió” su “gran actuación” ante la audiencia: “Está abierto el juego y todavía dices: ‘Hice lo mejor que pude’, qué buena careta”, expresó.

¿Por qué Rey Grupero y Sandra Itzel no se toleran?

Si bien para muchos el pleito entre Sandra Itzel y Rey Grupero pudo haber iniciado en ‘La granja VIP’, la realidad es que se remonta de años atrás; específicamente desde 2022, cuando ambos participaron en ‘Inseparables’.

En aquel entonces, Rey Grupero había entrado con su pareja de ese momento, Isa Castro; mientras que Sandra estaba con su exesposo, Adrián Di Monte. Desde ese entonces, ya habían tenido muchos roces debido a que la cantante había formado un equipo con otras parejas y “excluían” a Rey.

Las celebridades se reencontraron en 2024, cuando participaron en ‘MasterChef Celebrity’. Aunque allí no tuvieron tantos pleitos, la tensión entre ambos era palpable, según dicen en redes.

Debido a esto, muchos creen que el influencer le tiene cierto “rencor” a Sandra, lo que le impidió ser “imparcial” al momento de criticarla en ‘La granja VIP’. Cabe destacar que, hasta el momento, la artista no ha hecho declaraciones directas sobre su sentir ante los comentarios del creador de contenido.

Sin embargo, sí ha usado sus redes sociales para compartir los videos de algunos creadores de contenido que la han defendido.

¿A quién nominó Sandra Itzel tras salir de ‘La granja VIP’?

Luego de convertirse en la segunda eliminada de ‘La granja VIP’, Sandra Itzel nominó a Lis Vega como parte de su ‘legado’. La cantante argumentó que su colega siempre la atacó e intentó “apagar su brillo”.

Este martes 28 de octubre, se realizará la gala de nominación, en la que un granjero y un peón, por decisión del ‘Capataz’, se batirán a duelo para ver quién es será el segundo en entrar a la placa. Dicho evento se realizará a las 9 pm. y se podrá ver mediante el canal de Azteca UNO, así como por Disney+.

