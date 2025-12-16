Kim Shantal rompe en llanto en La granja VIP tras dolorosa despedida en el reality: ¿A qué se debió?

La granja VIP está llegando a su fin, y con ello, los sentimientos a flor de piel entre los participantes que se enfrentan a su última semana en el reality show. Mientras las rivalidades que marcaron gran parte de la competencia quedan atrás, otros momentos llenos de emotividad y drama llegan en esta recta final. Kim Shantal protagonizo un momento de esos, razón por la que se le vio visiblemente afectada por una despedida “obligada”. ¿Qué pasó con la influencer mexicana?

¿Por qué Kim Shantal peleó con Alfredo Adame en La granja VIP?

En una de las asambleas de La granja VIP, Alfredo Adame nominó a Kim Shantal y, al justificar su decisión, la calificó de “falsa” y “mentirosa”. Estas afirmaciones parecieron estar dirigidas a la denuncia que Kim había hecho en contra de Eleazar Gómez, en la que lo acusaba de presunto acoso y agresión verbal.

“ Atacar como hombre y quererse defender como mujer, con mentiras y falsedades, sin justificación y sin sustento, no se me hace digno de una mujer que se dice y se jacta de ser una guerrera, honorable, derecha, auténtica. Se me hace deplorable lo que has estado haciendo y todas las mentiras que has estado inventando. Eres mentirosa y eres mitómana ”, dijo Alfredo.

En su respuesta, Kim le aseguró a Alfredo que sus comentarios no la afectaban y le recordó que, en su momento, él también la había criticado, acusándola de no tener trayectoria ni “educación”. Además, destacó que no todos tienen la “suerte” de provenir de una familia “con recursos” y que no le avergüenza hacer sacrificios para poder apoyar a sus seres queridos.

Tus palabras, para mí, no tienen validez. (...) No todos tenemos el privilegio de nacer en cuna de oro. A lo mejor ahorita no puedo pagarme la mejor de las escuelas y todo porque soy el pilar de mi familia. Si me voy, bien, si no, también. Kim Shantal

Frente a esto, Alfredo volvió a insistir en que esto no era “justificación” para no haberle pagado una “buena escuela”, pues “ conocía gente que ha logrado hacer cosas muy importantes ”. Todo terminó cuando Kim le mencionó que a pesar de todo, ambos están “en el mismo lugar”.

¿Por qué Kim Shantal rompió en llanto en La granja VIP recientemente, tras despedida?

A lo largo de su estancia en La granja VIP, Kim Shantal se destacó no solo por su carácter fuerte y su habilidad para enfrentarse a las situaciones que ella creía injusticias dentro del programa, sino también por su sensibilidad hacia los animales.

Desde el inicio, la influencer mostró un cariño especial hacia los conejos y demás criaturas de la granja. De hecho, su conexión más profunda fue con un conejito al que, cariñosamente, llamó “Shantal”, por su traviesa personalidad. Este pequeño animal se convirtió en un símbolo de la ternura y empatía que Kim expresó durante el programa.

La despedida de este conejito fue el momento clave que la hizo quebrarse por completo. Visiblemente afectada, Kim no pudo contener las lágrimas mientras le dedicaba unas emotivas palabras al animal, a quien entregó con tristeza al Tío Pepe, el encargado de la granja:

“ Ella se llama “Shantal” que porque se portaba bien mal, y ahorita me mordió” , (dijo entre lágrimas, Kim).

Para muchos, este fue uno de los momentos más emotivos del programa, pero algunos otros la tacharon de “exagerada”, según en comentarios.

¿Quién es Kim Shantal y qué contenido hace?

Kim Shantal, quien nació el 15 de enero de 1997 en Ciudad de México, es una influencer, youtuber y personalidad mediática destacada por su carisma, personalidad extrovertida y su constante actividad en redes sociales.

Inició su carrera como creadora de contenido en YouTube en 2014, cuando la plataforma ya gozaba de una gran popularidad. Desde sus primeros videos, su canal se distinguió por un estilo genuino y sin reservas, lo que le permitió conectar rápidamente con un público joven.

Eso le abrió paso para participar en La venganza de los ex, un reality famoso de MTV, y así ir forjando su carrera hasta la actualidad como participante de La granja VIP.

