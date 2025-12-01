¿Kim Shantal fue infiel con Eleazar Gómez en La granja VIP? Su novio por fin rompe el silencio

Hace unos días, el modelo y atleta Lalo O’Conner, novio de Kim Shantal, explotó contra la producción de La granja VIP, por intentar forzar un shippeo entre la influencer y Sergio Mayer Mori. Ahora se lanzó contra Eleazar Gómez pues aseguró que se ha dado cuenta que él quiere con ella.

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y Kim Shantal en La granja VIP?

Cabe recordar que, al inicio del reality, Kim Shantal no podía ni ver a Eleazar Gómez tras su traición a Sandra Itzel al nominarla. Kim expuso su falta de lealtad, dejó claro que no lo soportaba y aprovechaba cada oportunidad para enfrentarlo o tratarlo mal.

Al punto de que, en redes sociales, algunos internautas comenzaron a especular que quizá Kim Shantal sentía algo por Eleazar Gómez y que ese supuesto interés podría explicar por qué lo “odiaba tanto”.

Sin embargo, conforme avanzaron las semanas, ambos entraron en una especie de tregua. De no tolerarse, pasaron a hacer las paces durante una fiesta, e incluso sorprendieron al público al abrazarse en varias ocasiones. En otro momento, Eleazar llegó a ofrecerle un masaje en los pies a Kim y, durante una dinámica en la que debía halagar a alguien, no dudó en decirle que tenía un “cuerpo muy bonito”.

Novio de Kim Shantal reacciona a los coqueteos de Eleazar Gómez hacia la influencer en “La granja VIP”

La tensión en “La granja VIP” sigue subiendo y ahora llegó hasta afuera del reality. Lalo O’Conner, modelo y atleta, y actual novio de Kim Shantal, reaccionó con molestia ante las actitudes que Eleazar Gómez ha tenido con la influencer dentro del programa.

En entrevista para “Al punto noticias”, Lalo no se guardó nada y aseguró que los gestos de Eleazar hacia Kim han dejado de parecer simples actos de compañerismo:

“Obviamente me incomoda realmente porque sé que su acercamiento no es solo por estrategia de ‘ya nos perdonamos’. Está la fiesta en paz, se nota. Soy hombre, no nos engañemos: no me importa si te gusta mi mujer, pero ya ciertas acciones como abrirle la puerta del baño o abrazarla a cada rato… bro, cálmate tantito.”

El atleta señaló que entiende que Kim convive con todos dentro de la casa, pero afirma que su comportamiento no es ingenuo:

“Yo sé que ella lo permite, pero se da cuenta de volada de todas esas acciones. No es tonta, pero sabe que tiene que integrarse a ese grupo que es Eleazar y Adame, que hoy son los más fuertes hasta ahora.”

¿Quién es Lalo O’ Conner, novio de Kim Shantal?

El hombre que le robó el corazón a Kim Shantal, es Eduardo Martínez, mejor conocido como Lalo O’Conner.

Lalo O’Conner es creador de contenido y socio de Kim Shantal, Eduardo ha sido confirmado como su pareja y no ha dudado en hablar sobre la presencia de la influencer en “La granja VIP”, dejando claro que está completamente de su lado.

Ha reiterado que confía plenamente en Kim Shantal, incluso en un formato tan exigente como un reality donde la convivencia es constante.

Para él, la audiencia podrá conocer a la verdadera Kim, a quien describe como una mujer genuina y de gran corazón.

Un dato que ha sorprendido es que ambos se conocen desde hace más de 16 años, aunque su romance floreció hasta hace poco. Eduardo asegura que ya no existen secretos entre ellos, que se conocen de principio a fin, y que hoy están construyendo una historia nueva, sin mirar atrás.

