La granja VIP: ¿Quién ganó el duelo de salvación hoy, 27 de noviembre?

Este jueves 27 de noviembre, los nominados de La granja VIP ya están definidos y está noche se enfrentarán al duelo de salvación. Recordemos que ayer se realizó la asamblea de nominación, se definió el resultado del duelo de nominación del martes y con el huevo de oro, quedaron 4 nominados que acompañan a Kim Shantal y Fabiola Campomanes en la placa.

Esta semana, bajo el mando firme de César Doroteo como capataz, las alianzas se endurecen y las estrategias se vuelven cada vez más maquiavélicas. Pero junto a ellas crecen los roces, la desconfianza y el miedo de los granjeros.

Kim Shantal y Fabiola Campomanes jugaron botella.

¿Quién es son los nominados de La granja VIP en su séptima semana?

La eliminación de Kike Mayagoitía de La granja VIP trajo consigo la primera nominada de esta semana: Fabiola Campomanes.

Kim Shantal fue la segunda granjera en caer a la placa tras perder el duelo de nominación del martes.

Por mayoría de votos en la Asamblea de Nominación, Alberto del Río “el Patrón” y Lis Vega también fueron enviados al paredón.

Por lo que la lista queda así:



Kim Shantal

Fabiola Campomanes

Alberto del Río el Patrón

Lis Vega



Así nominaron los granjeros en La granja VIP esta séptima semana

Esta semana, la nominación en “La granja VIP” cambió por completo. Durante la emisión del martes, el conductor del reality anunció que los participantes deberán nominar a dos concursantes, pero con una condición: solo podrán elegir a un granjero y a un peón.



Fabiola Campomanes nomina a Sergio Mayer Mori y a Eleazar Gómez .

nomina a y a . Alberto del Río Patrón nomina a Sergio Mayer y a Alfredo Adame .

nomina a y a . Alfredo Adame nomina a Sergio Mayer Mori y a Lis Vega .

nomina a y a . Lis Vega nomina a Sergio Mayer Mori y a Alfredo Adame .

nomina a y a . Sergio Mayer Mori nomina a Alberto del Río Patrón y a Alfredo Adame.

nomina a y a César Doroteo nomina a Alberto del Río el Patrón y a Lis Vega.

nomina a La Bea nominó a Alberto del Río el Patrón y a Lis Vega.

nominó a Eleazar González nomina a Alberto del Río el Patrón y a Lis Vega.

¿Quién ganó el duelo de salvación hoy, 20 de noviembre en La granja VIP?

La tensión se apoderó del juego de salvación cuando se anunció el desafío: cuatro minutos y medio para demostrar destreza, rapidez y nervios de acero. Cada participante debía cubrirse los ojos con anteojeras y, apelando únicamente al tacto, buscar entre varias piezas las tres que encajaran perfectamente en la figura asignada. Nada de mirar, solo manos y concentración.

Una vez logradas las tres piezas, podían retirarse las anteojeras, ubicar la prenda del doctor Simi y correr para colocarla sobre la figura. Ese movimiento les daba derecho a pasar a la segunda estación, donde el procedimiento se repetía: anteojeras puestas, búsqueda a ciegas, tres piezas encajadas y prenda colocada. Después, la tercera y última etapa, igual de intensa que las anteriores.

Si el tiempo se agotaba, el ganador sería quien tuviera más piezas colocadas. Y si había empate, la victoria se definiría por quién colocó la última ficha.

Finalmente, fue Kim Shantal quien logró salir victoriosa en el juego de salvación, asegurando su permanencia y librándose del temido domingo de eliminación.

