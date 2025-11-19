Alfredo Adame insulta a la Bea en ‘La granja VIP’ y la tacha de “mentirosa”; denuncian censura del 24/7

Los problemas en ‘La granja VIP’ parecen no tener fin. Y es que, luego de un escandaloso duelo de nominación en el que Alberto del Río ‘el Patrón’ perdió, Alfredo Adame habría tenido un fuerte encontronazo con ‘la Bea’. El pleito no pudo ser captado de forma directa, pues, de acuerdo con algunos usuarios, las cámaras del 24/7 fueron “censuradas”. No obstante, diversos participantes que fueron testigos del conflicto detallaron que este fue tan fuerte que hasta hubo insultos de por medio. Esto pasó entre ‘la Bea’ y Alfredo Adame.

La Bea / Redes sociales

Ve: ¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 18 de noviembre? ¡Así estuvo el duelo!

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y ‘la Bea’ en ‘La granja VIP’?

Si bien durante las primeras semanas mostraron una gran camaradería, las cosas entre Alfredo Adame y ‘la Bea’ han cambiado. Y es que ambos están en “bandos diferentes”; mientras que la cómica está aliada con la mayoría de los concursantes, el actor ha decidido ser más unido a Eleazar Gómez.

Esto, y el aparente maltrato que, según usuarios, Adame estaría recibiendo por parte del “team” de ‘la Bea’, habrían influido en el conflicto. De acuerdo con el testimonio de César Doroteo ‘Teo’, el actor se habría “encendido” en una dinámica del reality que, aparentemente, se habría “salido de control”. Supuestamente, Adame le dijo “mentirosa” y la insultó.

“Le dijo: ‘eres una mentirosa, vete a la mi…’ y luego dijo otra cosa. Con ‘la Bea’ se ma… desde el primer pastelazo. Estábamos jugando… Ya sabes cómo es ‘la Bea’, dijo: ‘la verdad, lo de las rondas que no quieres hacer’. (Adame) Se encendió en chi… Se puso bien loco… Otro caos” César Doroteo ‘Teo’

Por supuesto, la mayoría de los participantes se sintieron muy molestos por este hecho. Incluso, Lis Vega aseguró que las palabras de Alfredo contra ‘la Bea’ eran parte de una “violencia psicológica”.

Tuvieron una dinámica en la que Adame explotó y fue muy grosero con Bea al punto que lo describen que se puso rojo y se alteró tanto que detuvieron la dinámica, además d q censuraron las cmaras y micros x media hora.



Eso lo pasarán en la gala?



#LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/3MrS63NEGr — OpinAndo (@998Lra88657) November 19, 2025

No te pierdas: ¿René Franco nuevo crítico de La granja VIP? “Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ no tienen inteligencia emocional”

¿Qué dijeron ‘la Bea’ y Alfredo Adame tras su pelea en ‘La granja VIP’?

Tras el pleito, se le pudo ver a ‘la Bea’ llorar mientras Teo la consolaba. Se escucha a la joven decir entre lágrimas: “Estoy temblando”. Poco después, las cámaras se censuraron y, cuando regresó la transmisión, se pudo ver a Adame preparándose para dormir, al mismo tiempo que decía que la influencer se había “querido pasar de lista con él”.

“Quedo muy mal parado y ya mejor le paró. Esta joven se quiso pasar de lista. Ni modo, le salió la mula” Alfredo Adame

La mayoría de los participantes, principalmente Teo y Sergio Mayer Mori, no dudaron en solidarizarse con la comediante y criticar a Alfredo por sus comportamientos. Los fans esperan que, durante la noche de Asamblea, se aclare qué pasó y se muestren los videos de lo ocurrido.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Alfredo Adame recibe “bullying” en ‘La granja VIP’?

En los últimos días, algunos usuarios han acusado a diversos participantes de que, presuntamente, le habrían hecho “bullying” a Alfredo Adame. Según se argumenta, principalmente Sergio Mayer Mori, ‘el Patrón’ y Teo, presuntamente se habrían aprovechado de él, ahora que es peón.

Los detractores pusieron de ejemplo cuando Teo le pidió a Fabiola Campomanes, quien es la ‘Capataz’ de la semana, que pusiera a Alfredo a limpiar los baños. También sacaron a colación que Sergio Mayer Mori comentó que había ido al baño justamente cuando Adame estaba limpiando.

Como otra supuesta prueba de “bullying”, se viralizó un video en el que Sergio decía que había escondido el chocolate de Adame. Tanto él como ‘el Patrón’ se burlaron de la situación. Si bien ‘la Bea’ no participó de forma directa en esto, sí llegó a reírse, por lo que está siendo sumamente criticada.

Mira: ¿Manola Díez no debió salir de ‘La granja VIP’? Fans denuncian fraude y piden la intervención del notario