La granja VIP: Tachan de “gordofóbicos” a Jawy y Kike Mayagoitia, tras nominaciones a La Bea: ¿Qué dijeron?

La primera gala de nominación de La granja VIP, reality show de TV Azteca, desató una fuerte controversia en redes sociales luego de que la comediante e influencer La Bea fuera nominada por varios de sus compañeros. El público no tardó en señalar posibles actos de discriminación por su físico , específicamente de Jawy y Kike Mayaoitia. ¿Qué dijeron exactamente?

La salvación en La granja VIP 2025. / X

¿Qué integrantes nominaron a La Bea durante la “Asamblea”?

La ceremonia de nominación en La granja VIP tuvo lugar la noche del miércoles 15 de octubre, pasadas las 9:00 p.m. Durante ese espacio, se dieron a conocer los nombres de los concursantes que quedaron en riesgo de eliminación del reality.

La Bea fue una de las habitantes con más nominaciones en contra, reuniendo cuatro votos en su contra. Ante esto, acompañará a Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez.

Lo que generó controversia entre los internautas y televidentes, no solo fue el hecho de la nominación de la comediante mexicana, si no las formas y las palabras utilizadas por aquellos que la nominaron. Así fueron los votos en contra de La Bea:



Jawy nominó a La Bea.

Kike Mayagoitia también nominó a La Bea.

Alberto del Rió “el Patrón” votó por La Bea.

Eleazar Gómez fue el cuarto voto para La Bea.

¿Por qué las nominaciones de Jawy y Kike Mayagoitia generaron controversia?

La Bea / Redes sociales

¿Por qué tachan de “discriminadores” a Jawy y Kike Mayagoitia en La granja VIP?

La Bea quedó nominada junto a Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo. Sin embargo, su caso en particular provocó una oleada de reacciones en plataformas como X, donde se cuestionó si su exclusión obedecía más a un sesgo físico que a una falta real de convivencia.

Los participantes Jawy Méndez, Kike Mayagoitia y Alberto del Río (todos con un perfil público vinculado al fitness) argumentaron que la decisión se basó en la falta de conexión personal con la comediante.



Jawy explicó: “Has trabajado mucho, hoy intenté conocerte más. Sólo he platicado 10 minutos contigo. Y ese es mi motivo contundente.”

Por su parte, Kike dijo: “No te he conocido lo suficiente y quiero ver si de verdad eres tan chispa”.

La respuesta de La Bea a ambos tienen una similitud, y es que los señala por estar mucho tiempo reunidos y hasta de hacer su “grupito”:

Pues deja de estar tanto con tus amigos en el gimnasio, yo estoy abierta a conocer a todos. La Bea

Jawy Méndez en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

Aunque sus declaraciones intentaron justificar la nominación desde lo interpersonal, muchos internautas consideraron que los argumentos eran superficiales y evitaban admitir un posible sesgo por el aspecto físico de La Bea. Aquí algunos de los mensajes en redes sociales:



“Jawy es tan predecible que SABÍA SABÍAAA perfectamente que iba a nominar a Bea. Años han pasado y sigue teniendo la misma actitud de machito que busca una chica a la que cree ‘vulnerable’”,

“Las musculocas de Jawy, El llorón, Kike, eleazar se pusieron de acuerdo para nominar a La Bea y ella les dió hasta para llevar por perros.”

“Hay un poco de vibra en tu discurso violento y gordofóbico.”

¿Quién es La Bea, nominada en La granja VIP?

La protagonista del momento en La granja VIP es La Bea, quien rápidamente ha conquistado a muchos usuarios en redes sociales, que ya piden verla generar más contenido. Pero, ¿quién es La Bea realmente?

Detrás de este nombre artístico se encuentra Tania González, una comediante que ha ganado notoriedad en el mundo del stand-up por su estilo directo y sin filtros.

Participó en el programa LOL: Last One Laughing junto a Eugenio Derbez y ha pisado escenarios de gran relevancia, como el Teatro Metropólitan y el festival Vive Latino. Su particular sentido del humor y su carisma la han posicionado como una de las favoritas del público. Ahora, en La granja VIP, su personalidad promete seguir dando de qué hablar.

