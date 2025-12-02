La granja VIP: ¿Quién es el nuevo capataz hoy, lunes 1 de diciembre? Se revela primer nominado

Luego de quee Lis Vega se convirtió en la sexta eliminada de “La granja VIP” arrancó una nueva semana en el reality, se tuvo que definir al nuevo capataz que tomará las riendas, luchará por el presupuesto y mantendrá el liderazgo. Recordemos que esta semana Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez fueron designados como peones. El conductor del reality anunció que, de ahora en adelante, ya no serán cuatro, sino únicamente tres. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser considerado para enfrentar el duelo por el capataz de la octava semana.

Lis Vega fue eliminada en La granja VIP Y y dejo su legado. / La granja VIP captura de pantalla

La granja VIP: ¿Quién se convirtió en el nuevo capataz de la semana ocho?

El público eligió que Kim Shantal y Alberto del Río fueran los participantes que se enfrentarían en la dinámica del duelo del capataz. Junto a ellos, también estaban disponibles Fabiola Campomanes, la Bea y Sergio Mayer Mori; mientras que Alfredo Adame, César Doroteo —el capataz anterior— y Eleazar Gómez quedaron descartados de la votación del público.

El duelo se llevó a cabo en una lotería gigante, un reto definido casi por completo por la suerte. Las tablas estaban ilustradas con personajes y elementos icónicos del reality, como la vaca “Jacinta” y el cerdito “Bacon”. Finalmente ‘el Patrón’ logró terminar el juego convirtiéndose en el nuevo líder de “La granja VIP”.

El Patrón / Redes sociales

¿Quién fue primer nominado por el legado que dejí Lis Vega en La granja VIP?

Para sorpresa de algunos internautas, Lis Vega dejo en su legado a su amiga Fabiola Campomanes, esto fue una estrategia que se vio en una conversación donde tanto Lis, Fabiola y Sergio Mayer Mori quedaron en nominarse entre ellos mismos, respecto a la reacción de Fabiola fue nada sorpresiva y aseguró:

“De que me tire mi hermana y mi amiga a que me tiren las demás mejor mi amiga. Yo estoy lista la fuerza que me dio el público me hace sostenerme, estoy para los que sean”, compartió Fabiola Campomanes.

Lis Vega aseguró que la razón por la cual la dejo nominada en “La granja VIP” corresponde a un pacto: “Yo creo que cuando uno es leal y hace un pacto, debe mantener esa lealtad. Lo único que quiero pedirles a ti y a Sergio es que no pierdan esa esencia maravillosa; enfóquense en lo que el público quiso de ustedes para que regresaran.”

