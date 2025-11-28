Eleazar Gómez explota vs Sergio Mayer Mori en La granja VIP México “No haces nada en todo el día”

La tensión entre Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori en La granja VIP alcanzó un nuevo nivel con la pelea de los dos participantes que llevan días lanzándose indirectas por las tareas dentro de la competencia. El conflicto, que rápidamente se volvió viral en redes, dejó al descubierto la rivalidad que ambos venían arrastrando y que terminó explotando durante una actividad clave: el cuidado de los caballos, una de las labores más exigentes del programa.

Eleazar Gómez protagonizó diversas polémicas en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez en La granja VIP México?

La granja VIP México volvió a poner a prueba la convivencia y las tareas diarias de los famosos. En un momento clave, el caballo de la granja se mostró renuente al manejo y no se dejaba arrendar, lo que elevó la tensión. Eleazar Gómez intentó hacerse cargo, pero el animal no cooperó; Sergio Mayer Mori entró en escena con una técnica distinta y, con paciencia, logró colocar la rienda para moverlo de lugar. Ahí empezó la fricción: mientras Sergio pedía ajustar el plan y pidió a su compañero que atendiera otras actividades, Eleazar no lo tomó nada bien y lo encaró.

La pieza clave del intercambio fue el reclamo directo de Eleazar: “Tú no haces nada en todo el día”, frase que resonó en el corral y después en redes sociales.

Eleazar Gómez enojado

¿Cómo respondió Sergio Mayer Mori a las acusaciones de Eleazar Gómez en La granja VIP?

Después del ataque directo, Sergio Mayer Mori mantuvo algo que muchos internautas calificaron como “sangre fría”. No gritó, no levantó la voz y tampoco cayó en provocaciones. Sin embargo, no se quedó callado. En otro clip difundido por las cuentas oficiales del reality, Sergio explicó su postura con claridad y defendió su desempeño en la competencia.

El hijo de Bárbara Mori afirmó que constantemente lo señalan como alguien que aporta poco, pero compartió su versión: él asegura que realiza todas sus tareas, solo que lo hace de manera eficiente y en menos tiempo, por lo que después puede tener momentos de descanso.

Dijo literalmente que cada quien tiene un ritmo distinto, pero que el suyo “nadie lo ve”.

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿La pelea de Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori afectó la convivencia en La granja VIP?

Los granjeros han convivido por siete semanas y, al parecer, ya saben cuándo Eleazar Gomez, quien ha sido el más polémico, está de malas o molesto. Cuando eso ocurre, optan por dejarlo tranquilo, y en esta ocasión así pasó. Tras la discusión, no tardó mucho en que Sergio y Eleazar comenzaran a hablar de estrategias.

Sin embargo, la convivencia no duró demasiado, pues Eleazar, más tarde, conversó con Alfredo Adame y aseguró que Sergio Mayer Mori sería el siguiente en abandonar la competencia por lo que en redes aseguran que aunque la pelea no fue tan grande Eleazar sí quedó resentido y eso podría afectar a la decisión del público en la próxima eliminación.

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación de La granja VIP?

La esperada gala de eliminación de La granja VIP se transmitirá este domingo 30 de noviembre a las 20:00 horas por Azteca Uno y Disney+. Hasta entonces, todo puede pasar dentro y fuera de la granja, y los fans siguen moviendo intensamente las votaciones.

