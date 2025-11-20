Eleazar Gómez y César Doroteo explotan en La granja VIP: “No convivo con gente así, tan rastrera”

La tensión dentro de La granja VIP volvió a subir este 20 de noviembre, cuando un nuevo episodio de confrontaciones estalló entre Eleazar Gómez y César Doroteo, protagonistas de una de las rivalidades más constantes del reality. Todo ocurrió durante las primeras horas del día, justo mientras los participantes realizaban tareas cotidianas en la cocina, cuando una indirecta aparentemente mínima terminó desencadenando un intercambio de palabras que se extendió por varios minutos.

Lo que comenzó como una charla casual entre varios concursantes se convirtió en un ambiente cargado, luego de que Eleazar lanzó un comentario que César interpretó como un ataque directo. A partir de ahí, ambos retomaron tensiones acumuladas desde semanas previas, reviviendo reclamos sobre actitudes. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Eleazar y César Doroteo la mañana de hoy, 20 de noviembre en La granja VIP?

La mañana inició con aparente normalidad entre los participantes de La granja VIP, quienes preparaban el desayuno y revisaban utensilios como la licuadora o el arroz que estaba al fuego. Sin embargo, la calma cambió cuando, entre comentarios casuales, Eleazar Gómez lanzó una indirecta mientras hablaban de la comida de días pasados:

“El fijón es el que va a ver aquí. Sacaron a uno de estos chistosos” Eleazar Gómez

César Doroteo no dejó pasar el comentario y respondió de inmediato:

“Imagínate qué ganas de convivir contigo” César Doroteo

Dijo mirando directamente al actor a lo que Eleazar replicó:



Eleazar Gómez: “Yo no tengo ningunas ganas de convivir contigo. No convivo con gente así, tan rastrera y tan hipócrita”.

César Doroteo: “Contigo nunca he sido hipócrita. Desde el principio te dije que no quería nada que ver contigo. Eso no es ser hipócrita, bebé. Hay que estudiar conceptos”.

El intercambio continuó por varios minutos, mientras otros granjeros, entre ellos estaba Sergio Mayer Mori, Enrique Mayagoitia y Alfredo Adame, intentaban mantener el ambiente tranquilo y continuar con la preparación del desayuno. Eleazar aseguró que algunos concursantes ingresaron al reality “con personaje”, mientras que César defendió que su actitud es la misma dentro y fuera de cámaras.

Incluso, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando César le recordó a Eleazar:



“Este soy yo, amor. Y si a la gente le gusta, qué bueno. Y si no le gusta, nos vamos a la casa. No tengo tema”, a lo que Eleazar contestó:

“Te irás. Te sacaré pronto. En cuanto vuelva el domingo te sacaré a ti y a todos los que tengo que sacar de aquí”.

El enfrentamiento terminó solo porque la discusión fue bajando de tono. Posteriormente ya durante las actividades con los animales de La granja, César Doroteo le contó a Kim Shantal y a la Bea lo que pasó durante la mañana; posteriormente Sergio Mayer Mori se le unió a la platica dando la razón de que el actor, Eleazar Gómez había despertado de malas, y que a palabras del actor:

“Porque aparte entró así, tirando cag.... y me empecé a cag... de risa porque me dio risa por que dije: ‘Wey ¿Qué le pasa?’ y él dijo: ‘Ya estoy harto de estas risitas falsas’ y de: ‘Wey, esto no es falso, realmente me da risa’... A lo mejor es cumpleaños de su hija mañana... Después le pregunté si ya estaba mejorcito y dijo: ‘Sí gracias por preguntar”. No gracias a ti por iniciar nuestro día así.” Sergio Mayer Mori

¿Qué otros enfrentamientos han tenido Eleazar Gómez y César Doroteo dentro de La granja VIP?

Este no es el primer choque entre César Doroteo y Eleazar Gómez en La granja VIP. Su tensión viene de semanas atrás, cuando Teo encaró a Eleazar el pasado 6 de noviembre, luego de ver un video donde presuntamente el actor hablaba de él a sus espaldas.

En aquella ocasión, César le dijo:

“No sé qué buscas particularmente conmigo porque veo que no lo haces con muchas personas. Si no tenemos esa relación, yo tampoco me sentiría con el atrevimiento de hacerte bromas”. César Doroteo

Eleazar negó haber hablado mal de él y aseguró que dentro del reality todos están bajo presión y que algunas actitudes pueden interpretarse de forma equivocada. También afirmó que el reality es un juego y que cada quien “se mueve como quiere”, mientras César insistía en que su incomodidad venía de actitudes previas que no entendía.

Ese episodio también subió de tono, pues Eleazar mencionó que algunos participantes “se habían comprado una bronca con él” sin motivo, mientras César mantuvo la postura de que su molestia surgió por comportamientos específicos. Su relación se ha mantenido tensa desde ese día, y la discusión de este 20 de noviembre solo sumó un nuevo capítulo a esta rivalidad.

La granja VIP enfrenta su primera polémica fuerte por comentarios considerados discriminatorios. / IG

¿Cuándo y por dónde ver la gala de salvación de La granja VIP?

La próxima gala de salvación de La granja VIP será clave para ambos concursantes debido a su historial reciente de enfrentamientos y nominaciones. La transmisión podrá verse:



Día: Jueves 20 de noviembre

Jueves 20 de noviembre Horario: A partir de las 8:00 pm, en la franja habitual del programa

Dónde verla: El canal principal donde se transmite es TV Azteca en la señal de Azteca UNO en México. Para quienes deseen seguir todo el día la convivencia (24/7), está disponible en la plataforma Disney + en México, bajo la sección “Acceso total 24/7”. Adicionalmente, existe transmisión gratuita en vivo mediante la página oficial de Azteca UNO, la aplicación TV Azteca En Vivo y en el canal oficial de YouTube de La granja VIP.

El jueves 13 de noviembre, se celebró el reto de salvación correspondiente a la semana 5 del reality. Los participantes que estaban en la lista de nominados fueron Eleazar Gómez, Lis Vega, Manola Díez y Sergio Mayer Mori. El reto consistió en varias estaciones: en una etapa inicial debían remover tuercas de tornillos; luego liberar pelotas atrapadas en un mecanismo; finalmente, colocar dichas pelotas en tubos mientras se mantenían en equilibrio sobre una viga.

Tras la competencia, Sergio Mayer Mori se impuso como ganador, lo que le permitió asegurarse la permanencia dentro del reality y salir de la placa de nominados. Una vez concluido el reto, la lista de nominados quedó así: Lis Vega, Manola Díez y Eleazar Gómez ingresaron a la lista de riesgo para la próxima gala de eliminación. ¡Manola se fue eliminada!

