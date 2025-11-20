La granja VIP: Sergio Mayer Mori hace polémica confesión de Renato López ¡a casi 10 años de su asesinato!
¿Renato López estaba en malos pasos? La polémica confesión que hace Sergio Mayer Mori en La granja VIP causa revuelo en en redes sociales.
Sergio Mayer Mori nuevamente causa polémica en La granja VIP, esta vez no por bañarse sin ropa, ni por su estrategia en el reality, ni por hablar de Natália Subtil sino por contar una anécdota que involucra a Renato López, actor, conductor y músico que fue asesinado el 23 de noviembre de 2016 junto a su publicista, Omar Girón.
Ambos fueron hallados dentro de un automóvil en el Estado de México con múltiples impactos. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento y desató una ola de especulaciones. Renato López, de solo 33 años, y su publicista fueron engañados: los habían citado para grabar una supuesta campaña publicitaria, pero todo terminó siendo una trampa que los llevó directo a la muerte.
Ahora, Sergio Mayer Mori hace una delicada y fuerte confesión que lo vincula con las sustancias, ¿qué fue lo que dijo?
¿Qué le pasó al actor Renato López, que fue asesinado en 2016?
Días antes de su muerte, Renato López fue contactado para realizar una supuesta campaña de publicidad en redes sociales para una inmobiliaria llamada “Bosque Real”. Le ofrecieron 200 mil pesos por una cápsula, el doble de lo que usualmente cobraba. Entusiasmado por la propuesta, acudió a la cita junto a su representante.
Al llegar al punto de encuentro, ambos fueron interceptados. Dos autos negros los siguieron y, una vez que se detuvieron, hombres armados los llevaron a una ubicación aislada, donde fueron asesinados. Las videocámaras del área ayudaron a rastrear a los agresores y, tras una investigación, tres personas fueron detenidas.
Las autoridades revelaron que el motivo del asesinato de Renato Gómez fue un crimen pasional. Según el fiscal de homicidios del Estado de México, Jesús Martínez González, uno de los agresores actuó por venganza, tras enterarse de que Renato mantenía una relación con su novia.
“Se pudo determinar que Renato andaba con la novia de uno de los imputados. Esto provocó un gran enojo, y ordenó que lo privaran de la vida”, afirmó el fiscal. Lo impactante fue que la versión inicial que se dio a las autoridades involucraba supuestos nexos con el crimen organizado, pero posteriormente se confirmó que todo había sido motivado por celos y despecho.
¿Quién fue Renato López y en qué producciones participó?
Renato López fue un actor y conductor nacido en México, pero creció en Estados Unidos. Participó en varias producciones tanto para cine como televisión. Entre sus trabajos más conocidos están la película:
- “Macho” (2016)
- “El cielo en tu Mirada” (2012),
- la serie “El Capitán Camacho”
Además, se desempeñó como conductor de programas musicales y de entretenimiento juvenil. Era conocido por su carisma, sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia. Entre sus amigos cercanos se encontraban figuras como Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Juanes, Mónica Noguera, Natalia Téllez y Leticia Sahagún.
¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Renato López en La granja VIP?
El actor y cantante Sergio Mayer Mori desató polémica tras hacer una declaración sobre Renato López, en la que insinuó que el fallecido actor podía presuntamente consumir o vendería sustancias. Aunque no dejó claro este punto, la ambigüedad de sus palabras provocó fuertes críticas en redes sociales, donde varios internautas aseguran que el hijo de Bárbara Mori dio a entender que el actor presundtamente podría haber sido dealer.
Durante una plática con el Patrón, dentro de “La granja VIP”, Sergio Mayer Mori recordó una anécdota en la que —según dijo— Renato López le proporcionó el contacto de una persona que podía hacerle una “entrega”.
Sergio explicó que en ese entonces viajó a Estados Unidos, donde trabajaba en un disco. Recién había conocido a la madre de su hijo y fumaba “varios cigarros al día”. Al viajar sin nada, contó que no sabía cómo conseguir lo que buscaba y decidió escribirle a un amigo que vivía entre Los Ángeles y México para pedirle ayuda ese amigo era Renato López.
Según Sergio Mayer Mori, Renato López le pasó el contacto de otro amigo y este se comunicó: “Le escribo y le digo: ‘Oye, me pasó tu teléfono Renato López’. Y él me responde: ¿Eres amigo de Renato? Lo que necesites’, ¿ubicas a Renato? él ya no está. Luego me dice: ‘Mañana voy para Santa Mónica y te lo paso a dejar’. Justo yo iba a ver a una amiga en Santa Mónica y me dice: ‘Paso por ti y te llevo’”, comentó.
La declaración de Sergio Mayer Mori generó polémica, pues se sabía que era amigo de Bárbara Mori, pero no se tenía conocimiento de que fumara o tuviera algún vínculo con sustancias. Por ello, algunos internautas acusan al cantante de ser imprudente y de compartir información delicada que podría malinterpretarse o afectar la imagen de Renato López.
