Actor y conductor de Telehit que fue asesinado por un crimen pasional, video de sus últimos momentos

El 23 de noviembre de 2016, una noticia estremeció al mundo del entretenimiento en México: Renato López, actor, conductor de Telehit y figura carismática del medio, fue asesinado junto a su representante Omar Girón en el Estado de México. Ambos fueron hallados sin vida dentro de un vehículo, tras recibir varios disparos. La conmoción fue inmediata, especialmente por las misteriosas circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Renato tenía 33 años y una carrera en ascenso. No solo era reconocido por su paso por Telehit, sino también por su trabajo como conductor en E! Latin News y su participación en proyectos cinematográficos. Su trágica muerte generó una ola de preguntas: ¿qué había pasado realmente? ¿Fue un crimen al azar o algo más personal?

El actor, conductor y musico Renato López fue asesina.. el pasado 23 de noviembre del 2016. / Instagram: @renatolopez1

Así fue el asesinato de Renato López

Días antes de su muerte, Renato fue contactado para realizar una supuesta campaña de publicidad en redes sociales para una inmobiliaria llamada “Bosque Real”. Le ofrecieron 200 mil pesos por una cápsula, el doble de lo que usualmente cobraba. Entusiasmado por la propuesta, acudió a la cita junto a su representante.

Al llegar al punto de encuentro, ambos fueron interceptados. Dos autos negros los siguieron y, una vez que se detuvieron, hombres armados los llevaron a una ubicación aislada, donde fueron acribillados. Las videocámaras del área ayudaron a rastrear a los agresores y, tras una investigación, tres personas fueron detenidas.

¿Por qué asesinaron a Renato López?

Las autoridades revelaron que el motivo del asesinato de Renato fue un crimen pasional. Según el fiscal de homicidios del Estado de México, Jesús Martínez González, uno de los agresores actuó por venganza, tras enterarse de que Renato mantenía una relación con su novia.

“Se pudo determinar que Renato andaba con la novia de uno de los imputados. Esto provocó un gran enojo, y ordenó que lo privaran de la vida”, afirmó el fiscal. Lo impactante fue que la versión inicial que se dio a las autoridades involucraba supuestos nexos con el crimen organizado, pero posteriormente se confirmó que todo había sido motivado por celos y despecho.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso de Renato López?

Jesús Martínez detalló que el contacto inicial se realizó a través de correos electrónicos. La supuesta inmobiliaria era una fachada para atraer a Renato y llevarlo a una emboscada. El dueño de uno de los autos involucrados confesó que había mentido en su declaración inicial, alegando presiones de un narcotraficante. Sin embargo, una fotografía con la mujer involucrada lo delató.

Finalmente, las pruebas apuntaron a un crimen planeado y ejecutado con frialdad, motivado por un triángulo amoroso. La noticia fue recibida con incredulidad por su círculo cercano, ya que se sabía que Renato estaba comprometido con su novia sueca, Alexandra Ivanisevic.

¿Quién fue Renato López y qué hizo según IMDb?

Renato López fue un actor y conductor nacido en México, pero criado en Estados Unidos. Según IMDb, participó en varias producciones tanto para cine como televisión. Entre sus trabajos más conocidos están la película “Macho” (2016), “El Cielo en tu Mirada” (2012), y la serie “El Capitán Camacho”.

Además, se desempeñó como conductor de programas musicales y de entretenimiento juvenil. Era conocido por su carisma, sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia. Entre sus amigos cercanos se encontraban figuras como Bárbara Mori, Miguel Rodarte, Juanes, Mónica Noguera, Natalia Téllez y Leticia Sahagún.

