Maya y María Karuna, de Caló, recuerdan el asesinato de su padre, el cantante Roberto Hill, ¡quedó impune!

Maya y María Karunna, integrantes del grupo Caló, abrieron una herida que sigue sin cerrar al hablar públicamente del asesinato de su padre, el actor Roberto Hill, ocurrido en 2005.

A casi dos décadas del crimen, sus hijas reconocen que el caso continúa impune y sin responsables, una historia que confiesan aún les duele recordar, pues fue el golpe más duro que ha recibido su familia.

Mira: Maya Karunna confiesa que intentaron sobrepasarse con ella

Maya y María Karunna hablan del asesinato de su padre hace 20 años. / Captura de pantalla y redes sociales

¿Cómo murió Roberto Hill, papá de María y Maya Karunna de grupo Caló?

El actor José Roberto Hill fue asesinado en diciembre de 2005, el cuerpo del actor fue localizado por una trabajadora del servicio de limpieza dentro de su domicilio, dos días después de que se reportara su desaparición.

El hallazgo ocurrió cuando la mujer ingresó a la vivienda para realizar sus labores habituales.

De acuerdo con información de las autoridades, el actor fue encontrado con golpes al interior de un clóset y envuelto en una cobija, lo que de inmediato dio aviso a los servicios de emergencia y a elementos de seguridad.

Maya y María Karunna hablan del asesinato de su padre hace 20 años. / Captura de pantalla y redes sociales

¿Qué dicen María y Maya Karunna a casi 20 años del asesinato de su papá?

María Karunna recordó en “Ventaneando” que durante los primeros años sí hubo seguimiento por parte de las autoridades, pero nunca se logró esclarecer lo ocurrido.

“Fueron dos años de seguimiento y se quedó como caso inconcluso. La verdad ya ni le movemos. Creo que la justicia divina se hace cargo de la gente que hace mal. Él está con papá Dios porque fue un gran ser humano”, expresó.

Por su parte, Maya Karunna explicó que, pese al dolor, decidieron quedarse con las enseñanzas que su padre les dejó.

“Nos quedamos con las bases que nos inculcó mi papá, que es el perdón. No el perdón a la persona que lo hizo, sino por nosotras, porque si no te puedes enfermar”, compartió.

La cantante reveló que ambas realizaron un profundo trabajo emocional y espiritual, acompañadas por tanatólogos y distintas terapias, para poder seguir adelante.

“Hicimos mucho trabajo personal y espiritual, ejercicios, mil cosas. Somos muy resilientes y muy echadas para delante. Nos mantenemos unidas, viendo hacia adelante, pensando que así nos quiere ver nuestro papá, vernos como estamos ahorita”, concluyó.

Mira: Maya Karunna de Caló está desesperada y atrapada en los excesos ¡Quiere rehabilitarse!

¿Quién fue Roberto Hill, papá de María y Maya Karuna?

José Roberto Hill del Rivero (1945–2005) fue un actor mexicano con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión.

Nació el 13 de enero de 1945 en la Ciudad de México y estuvo activo profesionalmente desde 1964 hasta el año de su muerte.

Participó en películas emblemáticas como “Cristo 70" y “Ha entrado una mujer”, además de formar parte de diversas telenovelas y programas unitarios, entre ellos “Mujer, casos de la vida real”.

En el ámbito personal, estuvo casado con Margarita Bauche, con quien tuvo dos hijas: Maya y María Karunna, fundadoras del grupo de rap mexicano Caló. Además, era tío de la actriz Vanessa Bauche.

Roberto Hill fue asesinado el 20 de diciembre de 2005, a los 60 años, en su domicilio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce quién lo mató y el móvil de este crimen.

Checa: A sus 43 años Maya Karunna ¡ya decidió no ser madre! y podría adoptar