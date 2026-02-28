Youtuber habría fingido una transmisión en vivo mientras asesinaba a su novia embarazada

Tras el asesinato de Julio César, cantante de regional mexicano, un antiguo caso que conmocionó a Irlanda vuelve a ocupar titulares cuatro años después del crimen de Natalie McNally, una joven de 32 años que estaba embarazada de 15 semanas cuando fue apuñalada en su domicilio. Ahora, con el inicio del juicio, han salido a la luz detalles estremecedores que podrían cambiar el rumbo del caso.

Lo que en su momento parecía una coartada perfecta —una transmisión en vivo de su pareja mientras jugaba videojuegos— se ha convertido en el eje de la acusación. Las autoridades sostienen que todo habría sido cuidadosamente planeado para encubrir el feminicidio y desviar las sospechas, señalando directamente a su compañero sentimental Stephen McCullagh como el principal responsable.

El YouTuber que hizo un directo para ocultar su asesinato a su novia / Redes sociales

¿Qué le pasó a Natalie McNally y cómo le quitaron la vida?

La noche del 18 de diciembre de 2022, Natalie McNally fue asesinada en su casa ubicada en Silverwood Green, en Lurgan, Irlanda del Norte. De acuerdo con lo expuesto esta semana ante el jurado en el Tribunal de la Corona de Belfast, la agresión ocurrió entre las 20:50 y las 21:30 horas.

El fiscal Charles MacCreanor calificó el crimen como “planeado, calculado y premeditado”. Según la evidencia forense presentada, la joven sufrió múltiples heridas de arma blanca, tres de ellas en el cuello, además de un fuerte traumatismo en la cabeza producto de al menos cinco golpes contundentes.

Un especialista también detectó compresión en el cuello y hematomas compatibles con asfixia. La fiscalía sostiene que tanto las puñaladas como las lesiones en el cuello habrían sido suficientes para causarle la muerte. Natalie, además de estar embarazada.

¿Stephen McCullagh estaba transmitiendo en vivo durante el crimen?

En un inicio, Stephen McCullagh quedó fuera del radar de sospechosos por una razón: aseguraba haber estado transmitiendo en vivo desde su casa durante casi seis horas, entre las 18:00 y la medianoche. En su canal de YouTube, bajo el nombre de Votesaxon07, aparecía jugando “Grand Theft Auto” mientras interactuaba con su audiencia.

Sin embargo, la fiscalía descubrió que esa transmisión habría sido pregrabada como parte de una coartada digital cuidadosamente construida. Según la acusación, mientras el video se reproducía, McCullagh habría viajado en transporte público desde Dunmurry hasta la casa de Nataly—unos 20 kilómetros— para cometer el crimen y luego regresar en taxi a su domicilio.

La noche siguiente, el 19 de diciembre, el propio Stephen llamó al 999. Entre lágrimas, pidió ayuda: “Está embarazada, tiene frío”, dijo.

¿Quién es Stephen McCullagh y por qué mató a su novia embarazada?

Stephen McCullagh era conocido en YouTube por reseñar juguetes y objetos de colección, especialmente artículos relacionados con la serie británica “Doctor Who”.

El streamer de 37 años con el tiempo reunió cerca de 37 mil suscriptores y amplió su contenido a transmisiones de videojuegos.

Fue arrestado la misma noche en que reportó el hallazgo del cuerpo. Aunque inicialmente fue liberado debido a su aparente coartada, hoy enfrenta juicio acusado del asesinato de la mujer que esperaba a su hijo.

El móvil aún es un misterio que sigue en investigación el tribunal. La fiscalía apunta a un crimen premeditado; la defensa, en cambio, niega categóricamente que él sea el responsable.

Stephen grabó cuatro días antes un supuesto livestream de seis horas jugando GTA y bebiendo alcohol.El 18 de diciembre, mientras el video se transmitía “en vivo”, él habría viajado a casa de Natalie, la asesinó y regresó.

Expertos forenses determinaron que el directo era pregrabado y solo emitido como si fuera en vivo.

