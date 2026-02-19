Famoso cantante latino es asesinado en pleno centro comercial, tras recibir ataque; ¡Así fue el momento!

Hace unos días asesinaron a ‘AfroSan’, cantante mexicano, que fue atacado en calles de la Alcaldía Tláhuac. El hecho generó consternación, pues se trataba de un artista en pleno ascenso.

La violencia volvió a arrebatar la vida de un famoso cantante. Recientemente se confirmó el fallecimiento de un reconocido intérprete latino, quien se encontraba haciendo música urbana y trap. La noticia fue revelada recientemente, y sus seguidores ya piden explicaciones y justicia. ¿Quién era?

¿Qué cantante latino fue asesinado en un centro comercial?

La escena musical se vistió de luto, luego de que se informara la muerte del asesinato del artista urbano Andrés Felipe Manjarres, conocido en el mundo del trap como “Felo Millones”.

Andrés Felipe Manjarres, Felo Millones, llevaba varios años construyendo su carrera dentro del género urbano. Se había abierto paso como cantante y productor en la escena local del trap (Colombia), participando en presentaciones en establecimientos comerciales y colaborando con otros artistas emergentes.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad y tristeza. Seguidores del artista, amigos cercanos y colegas del género urbano compartieron palabras de despedida y recordaron su talento y dedicación.

¿Cómo fue el ataque en el que murió el artista urbano “Felo Millones”?

El joven cantante y productor, “Felo Millones”, perdió la vida luego de ser atacado a tiros por hombres armados mientras caminaba por un centro comercial de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, Manjarrés fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió a en la noche, según lo mencionado en nuevas actualizaciones.

Aprovechan la oscuridad y ahí lo ultiman utilizando arma de fuego. Se está haciendo la revisión de las cámaras, intentando ubicar a personas que hayan presenciado el hecho. Policía colombiana

El artista falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento no se han revelado hipótesis oficiales sobre las causas del ataque.

¿Cómo despidieron a “Felo Millones”, artista urbano que murió recientemente?

La organización Altavida, con sede en Cartagena y dedicada a promover la música como herramienta de transformación social, lamentó profundamente su muerte. En un mensaje difundido en redes sociales, expresaron lo siguiente:

“ Hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la escena que lo vio crecer como talento y como ser humano. (...) Desde Altavida nos duele profundamente que se apague el sueño de un artista que tenía tanto por dar ”, se lee en la publicación de la organización.

Sus familiares informaron que las honras fúnebres se realizarán este 19 de febrero en el cementerio Jardines de Cartagena, donde amigos, colegas y seguidores le darán el último adiós.

