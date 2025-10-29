Asesinan a cantante de regional mexicano durante reunión familiar en su domicilio: ¿De quién se trata?

El mundo del regional mexicano se vistió de luto en el mes de agosto tras la lamentable muerte de Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, quien fue asesinado a los 38 años. Nuevamente, la música regional mexicana está de luto. Un reconocido cantante y vocalista de un famoso grupo, fue asesinado a balazos la noche del domingo 26 de octubre en el municipio de Abasolo, Guanajuato. La noticia ha conmocionado a la escena local, donde el joven artista era reconocido por su talento, su carisma y su profunda conexión con el público. ¿De quién se trata?

Silueta cantante, muerte / Canva

¿A qué famoso cantante de regional mexicano asesinaron recientemente?

Juan Luis Martínez, también conocido como ‘el Bosho’, murió asesinado el pasado domingo 26 de octubre en Guanajuato. La noticia del asesinato fue confirmada por el propio Grupo Dorado de Abasolo a través de su página oficial de Facebook.

En un mensaje cargado de tristeza, los integrantes escribieron:

Vuela alto mi ching*n, nos dejas un gran vacío, pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón. Grupo Dorado de Abasolo, vía redes sociales

En una publicación más reciente, la agrupación hizo una invitación a la misa que se le realizará a Juan Luis el día miércoles 29 de octubre a las 13:00 hrs. Aún no se sabe si será pública o privada.

Te puede interesar: Cantante de música regional presintió su muerte y lo encontraron abandonado en un baldío, su trágica historia

Muerte de ‘el Bosho’ Juan Luis Martínez / FB: Grupo Dorado de Abasolo y canva

¿Cómo murió Juan Luis Martínez ‘el Bosho’ cantante de regional mexicano?

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte de Juan Luis Martínez, ‘el Bosho’, ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Libertad, en la colonia Los Pirules.

‘El Bosho’ se encontraba conviviendo con familiares y amigos cuando dos hombres armados irrumpieron en el domicilio. Según testigos, uno de los agresores tiró en al menos cinco ocasiones directamente contra el cantante.

Según informaron medios locales, tras los tiros, los atacantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo, mientras los presentes trataban de auxiliar al intérprete. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente, pero sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y posteriormente arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía de Guanajuato, quienes recabaron pruebas y testimonios para integrar la carpeta de investigación.

Te puede interesar: Tragedia en el regional mexicano: asesinan a tiros a querido cantante que huyó con su familia tras amenazas

Juan Luis Martínez ‘el Bosho’, cantante asesinado / FB: Grupo Dorado de Abasolo

¿Quién fue Juan Luis Martínez, ‘el Bosho’, cantante asesinado?

Aunque no hay mucha información acerca de la vida de Juan Luis Martínez ‘el Bosho’, según varios testimonios y comentarios en redes sociales, ‘Bosho’ era conocido desde muy joven por hacerse presente en bailes, ferias y escenarios locales del Bajío, donde rápidamente se volvió un habitual.

Además, afirman que desde temprana edad, Juan Luis mostró un profundo amor por la música regional mexicana, creció escuchando a grandes exponentes de la banda sinaloense y de la música norteña, géneros que marcaron su estilo y lo inspiraron a subir a los escenarios.

Según sus seguidores, ‘el Bosho’ se había convertido en un referente de la música regional en el sur de Guanajuato, donde su voz potente, su estilo interpretativo y su energía en el escenario lo convirtieron en uno de los artistas más queridos del circuito local.

Su talento lo llevó a formar parte del Grupo Dorado de Abasolo, una agrupación dedicada a los géneros banda, norteño y huapango, con un estilo fresco y popular entre las comunidades del sur de Guanajuato.

Tal vez te interese: Famoso cantante fue asesinado durante el festejo de cumpleaños de un amigo, la tragedia del 13 de septiembre