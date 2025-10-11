Cantante de música regional presintió su muerte y lo encontraron abandonado en un baldío, su trágica historia

El asesinato del cantante Zair Guette sigue envolviendo de secretos su legado y dejando a su familia en una constante búsqueda de respuestas. A casi dos años del crimen, han salido a la luz nuevos datos sobre una conversación ocurrida ocho días antes de su muerte, en la que dejó instrucciones sobre un fondo económico familiar.

Él es Zair Guette / Captura de pantalla

¿De qué murió Zair Guette?

Zair Guette, cantante colombiano de música regional, fue asesinado el 13 de febrero de 2023 en el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, en Colombia. Su muerte ocurrió en circunstancias violentas que consternaron al mundo artístico y a sus seguidores en redes sociales. Guette se encontraba acompañado de su mánager, Teddy Vergara Álvarez, quien también fue víctima del ataque y falleció horas después, según reportes locales.

De acuerdo con las autoridades, ambos presentaban signos de tortura, y el cantante estaba atado de pies y manos. Además, Guette recibió un disparo en el cráneo, que le provocó la muerte de manera inmediata. Medios colombianos han señalado que el artista fue víctima de una emboscada, luego de ser citado para una presentación musical, y que habría sido amenazado con anterioridad por un grupo criminal mediante panfletos intimidatorios.

Hasta la fecha, las investigaciones continúan abiertas y no se han dado a conocer resultados definitivos sobre los culpables ni las motivaciones exactas del homicidio.

Zair Guette / Captura de pantalla

¿Quién era Zair Guette, la joven promesa de música regional?

Zair Guette, nacido el 24 de diciembre de 2000 en Barranquilla, Colombia, fue un cantante colombiano destacado en el género de música regional mexicana. Criado en el barrio Conidec, Zair creció en una familia humilde; su padre era zapatero y su madre ama de casa. Desde temprana edad, mostró un talento excepcional para la música, influenciado por artistas icónicos como Alejandro Fernández y Vicente Fernández. Su pasión por la música mexicana lo llevó a interpretar canciones de mariachi, banda y norteño, fusionándolas con su estilo único.

Su carrera despegó tras participar en programas de televisión como Factor X y Yo me llamo, donde destacó por su potente voz y carisma. Estas plataformas le permitieron ganar reconocimiento en Colombia y más allá. A lo largo de su trayectoria, Zair lanzó varios sencillos que resonaron en el público, consolidándose como una de las promesas más prometedoras del regional mexicano. Su música, cargada de sentimiento y autenticidad, dejó una huella imborrable en sus seguidores y en la industria musical.

Zair Guette / Captura de pantalla

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Zair Guette y cómo predijo su muerte?

El cuerpo de Zair Guette fue hallado el 13 de febrero de 2023 en una zona rural del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, Colombia, junto al de su mánager, Teddy Vergara Álvarez, quien falleció horas después debido a las heridas sufridas. Según los reportes policiales, Guette presentaba signos de tortura. Las autoridades señalaron que la pareja fue víctima de una emboscada, posiblemente relacionada con amenazas previas recibidas por el cantante.

Días antes de su muerte, Zair mantuvo una conversación con su hermano Toñito, en la que le mostró un fondo económico destinado a su esposa, hijas y madre, por un monto que superaba los 240 millones de pesos colombianos. Durante la charla, Zair indicó que, en caso de que algo le sucediera, su hermano debía encargarse de estos recursos para proteger a la familia. Además, según relató Toñito, el teléfono del cantante podía desbloquearse mediante reconocimiento facial, lo que permitió el acceso a la información.

Estos mensajes premonitorios añadieron un componente de misterio al trágico desenlace y generaron múltiples interrogantes sobre el paradero del dinero y la seguridad que rodeaba al cantante. La familia mantiene la exigencia de justicia y espera que las investigaciones arrojen claridad sobre los responsables y las circunstancias exactas del crimen.

