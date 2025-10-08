Muere famoso conductor de televisión tras ser hospitalizado de emergencia: “No podía respirar”

Tras la trágica muerte de la conductora Débora Estrella, hoy, martes 7 de octubre, la industria de la televisión se volvió a vestir de luto; se confirmó el deceso de Emilio García, mayormente conocido como ‘Emilio Sueños’, tras ser hospitalizado de emergencia.

Cibernautas en redes sociales quedaron conmocionados por la noticia de la muerte de Emilio Sueños. Incluso, llamó totalmente la atención su último mensaje en sus respectivos perfiles. ¿Presentía su muerte?

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

Te puede interesar: Hallan muerta a influencer; fan habría sido el presunto asesino: ¿Quién era y cuál es el sospechoso?

¿De qué murió el conductor Emilio Sueños?

De acuerdo con el portal Extra, Emilio Sueños murió el pasado domingo 5 de octubre, a los 41 años, tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Guasmo sur, en Guayaquil, Ecuador, desde el miércoles 1 de octubre.

En dicho portal, Ivanna Melgar, ‘mejor amiga’ de Emilio, dio a conocer que el comunicador presuntamente “llevaba aplicándose testosterona” por varios años. Esto con el objetivo de “verse más masculino”.

Emilio Sueños supuestamente se aplicada testosterona. / IG: @emiliosiempreoficial

“De un momento a otro empezó a toser y a no poder respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar”, dijo Ivanna.

Asimismo, el diario digital informó que los síntomas de García “empeoraron rápidamente” y que un médico “lo derivó a un cardiólogo”, quien se dio cuenta de que su corazón “estaba agrandado e hinchado por el exceso de testosterona”.

“Su organismo no resistió. El corazón no aguantó y también le afectó un pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo” Ivanna Melgar

Finalmente, el medio reveló que Emilio Sueños, presuntamente, perdió la vida a caudales de una “falla cardíaca”. Asimismo, el portal ‘Ecuavisa’ señaló que supuestamente se habría tratado de un infarto.

Emilio Sueños, conductor muerto, tenía 40 años de edad. / IG: @emiliosiempreoficial

No te pierdas: Muere actriz de ‘The Big Bang Theory’ a los 52 años; su exesposo la despide con mensaje desgarrador

¿Cuál fue la última publicación de Emilio Sueños, conductor de televisión que murió?

Eso no es todo, lo que también llamó totalmente la atención fue la última publicación que lanzó Emilio Sueños. En esta indicó a sus alumnos de su academia de modelaje, ‘Emilio models’, que se pospondría su ensayo de fin de semana debido a que presentó complicaciones de salud. Sin embargo, no dio más detalles.

Emilio Sueños habló de sus problemas de salud en redes sociales. / IG: @emiliosiempreoficial

A través de su cuenta oficial de Instagram, Emilio publicó:

“Por tema de salud (no me he sentido bien), el ensayo de mañana sábado queda para el siguiente sábado. Misma hora y mismo lugar. Bendiciones”. Emilio Sueños

Dicho post no tardó en llenarse de comentarios de condolencias a la familia y seres queridos de Emilio Sueños. Estos fueron algunos comentarios:

“Dios le dé el descanso eterno y pueda repatriar para que acá en Venezuela, puedan despedirse sus familiares, amigos y alumnos”

“Descansa en paz, Emilio”

“En paz descanse Emilio, un gran profesor de modelaje”,

“Dios mío, no puede ser verdad”



Así lo dijo Emilio Sueños:

Mira: Muere actor de Simplemente María y El abuelo y yo tras devastador diagnostico de esta enfermedad

¿Quién fue Emilio Sueños, presentador venezolano?

Emilio Sueños, cuyo nombre real era Emilio García, nació en Venezuela y radicaba en Ecuador desde hace varios años. Se dio a conocer como parte del programa de farándula ‘Agárrate’, transmitido por Telepremier, donde destacó por su carisma, franqueza y estilo irreverente.

Además de su trabajo en televisión, fundó su propia academia de modelaje, ‘Emilio Models’, con la que buscaba formar nuevas generaciones de talentos en pasarela y medios de comunicación. Esta dura pérdida se suma a la lastimosa muerte de la conductora Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida profesionalmente como ‘Sommie’