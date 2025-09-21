Muere conductora de Telediario; la avioneta en la que viajaba se estrelló: ¿Quién fue Débora Estrella?

Este sábado por la mañana, la comunidad periodística y el público en general fueron impactados por la triste noticia del fallecimiento de Débora Estrella, conductora del Telediario Matutino de Multimedios, en un trágico accidente aéreo en García, Nuevo León. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Cómo murió la periodista Débora Estrella?

El trágico accidente que cobró la vida de Débora Estrella ocurrió aproximadamente a las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García.

La avioneta, cuyas causas del desplome aún están siendo investigadas, cayó en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate y confirmó que las dos personas a bordo ya habían fallecido al momento de la llegada de los primeros socorristas.

Fue Protección Civil del Estado de Nuevo León quien confirmó la identidad de las víctimas, entre ellas la de Débora Estrella, quien viajaba como pasajera. Aunque se había especulado sobre la identidad de la otra persona, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia aún no han ofrecido detalles, señalando que se encuentran en el proceso de informar a los familiares.

Débora Estrella, última publicación

¿Quién fue Débora Estrella y cuál es su carrera en televisión?

Débora Estrella, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, se consolidó como una de las caras más conocidas de la televisión en el norte de México. A los 43 años, su carrera en los medios de comunicación estaba en pleno apogeo. Desde 2018, Estrella fue conductora del Telediario Matutino, transmitido por el canal de televisión Multimedios. Su profesionalismo y cercanía con la audiencia la convirtieron en una de las figuras más queridas y respetadas del medio.

Además de su labor en Telediario, Estrella también tenía una destacada participación en los noticieros de Milenio Televisión y Canal 6, donde conducía el Telediario Ciudad de México los fines de semana. Su versatilidad y compromiso con el periodismo la llevaron a ser una figura clave dentro de las noticias regionales y nacionales.

Antes de sumergirse en el mundo de la televisión, Débora inició su carrera en los medios en la radio, en Frecuencia Tec, un espacio del Tecnológico de Monterrey (ITESM), donde también se formó profesionalmente. Sin embargo, su pasión por la comunicación no fue su único campo de desarrollo. Estrella era abogada de formación, carrera que cursó en la misma institución.

A lo largo de su carrera, Débora también desarrolló una faceta en el ámbito corporativo, trabajando para grandes empresas como PepsiCo, Grupo Lomex y Sigma. Su capacidad de adaptarse a distintos entornos y su incansable búsqueda de la excelencia le permitieron marcar una diferencia en cada uno de los proyectos en los que estuvo involucrada.

¿Por qué Débora Estrella era conocida por su amor a los caballos?

En las redes sociales y entre sus colegas, Débora Estrella era conocida por su amor a los caballos, una pasión que siempre destacó en su vida personal. La conductora se definía a sí misma como una “Horse girl” y solía compartir con sus seguidores su vínculo especial con estos animales. En entrevistas previas, Estrella relató cómo los caballos habían sido una parte esencial de su vida, describiendo la relación con ellos como algo transformador.

Su cercanía con el mundo ecuestre era tal que en varias ocasiones mencionó que montar a caballo le había enseñado lecciones de vida que iban más allá de las que podía aprender en cualquier salón de clases.

Este amor por los caballos también se reflejaba en su estilo de vida, en el que solía compartir momentos relacionados con este deporte y actividad recreativa en sus redes sociales, dejando claro que la equitación no solo formaba parte de su día a día, sino que la conectaba con algo más profundo y personal.

