Muere Alberto Padilla, periodista y exconductor mexicano, tras desvanecerse en una reunión con amigos

Este fin de semana se dio a conocer la muerte Alberto Padilla, periodista mexicano, reconocido por su trayectoria en medios como CNN en Español. La noticia ha sorprendido a colegas, amigos y seguidores que lo recuerdan como un comunicador brillante y apasionado que destaco en ambito de las finanzas.

Alberto Padilla, quien residía desde hace varios años en San José, Costa Rica, falleció de manera repentina mientras compartía una reunión con amigos. La noticia, que tomó por sorpresa a la industria de la comunicación, ha generado una ola de reacciones entre amigos, colegas y seguidores que lo recuerdan como un comunicador brillante, apasionado y siempre comprometido con su audiencia.

¿De qué murió el periodista de finanzas Alberto Padilla?

De acuerdo con los reportes, Alberto Padilla comenzó a sentirse mal en medio de una reunión con amigos por lo que supuestamente fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la familia, versiones cercanas señalan que, presuntamente, habría sufrido un ataque fulminante al corazón. Su colega y amiga, la periodista Glenda Umaña, compartió en redes sociales que el comunicador era un hombre saludable, amante del golf y del ejercicio pero lamentablemente sufrió un ataque fulminante.

Glenda Umaña, con quien compartió múltiples proyectos, escribió: “Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba del golf. Anoche estaba con amigos, se sintió mal y falleció de un ataque fulminante”.

Muere el periodista el periodista Alberto Padilla a los 60 años en Costa Rica / Redes sociales

¿Quién fue el periodista de finanzas Alberto Padilla?

Nacido en Monterrey, México, el periodista Alberto Padilla inició su carrera en medios locales como Canal 28 y Radio Nuevo León. Su talento pronto lo llevó a la televisión nacional, convirtiéndose en conductor, productor y creador del programa Línea Financiera en Televisión Azteca, el primer noticiero dedicado a economía y negocios en el país.

En 1997 se incorporó a CNN en Español, donde alcanzó notoriedad continental como presentador de Economía y Finanzas. Desde esa plataforma entrevistó a personalidades como Bill Gates, Michael Dell, Donald Trump y Larry Ellison, además de mandatarios y líderes económicos de América Latina, Estados Unidos y España.

Además de su paso por CNN en Español, Alberto Padilla colaboró en Infobae TV en Argentina y desde 2018 fue la voz principal del programa A las 5 con Alberto Padilla en CRC 89.1 Radio de Costa Rica. También fue conductor invitado en espacios como Nuestro Mundo y Encuentro.

¿Por qué Alberto Padilla decidió mudarse a Costa Rica, país donde pasó sus últimos años?

El periodista Alberto Padilla tomó la decisión de mudarse a Costa Rica hace varios años con el propósito de acercarse más al público al que realmente dirigía su labor periodística: América Latina. Aunque durante su etapa en CNN en Español vivió en Estados Unidos, el periodista reconocía que su verdadera audiencia se encontraba en la región, por lo que consideró que era el momento adecuado para volver. Así, Costa Rica se transformó en su nuevo hogar, tanto en lo personal como en lo profesional.

La reubicación también le abrió la puerta para continuar su trayectoria en los medios locales, donde creó y condujo el programa radial A las 5 con Alberto Padilla en CRC 89.1 Radio. Desde ese espacio, logró consolidarse como una voz influyente y respetada en el análisis económico y político dentro de Centroamérica.