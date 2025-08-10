Muere protomora cultural, periodista y fundadora de Casa Lamm

Claudia Gómez Haro, reconocida promotora cultural, periodista, crítica de arte y directora académica de Casa Lamm, murió recientemente, según informó la propia institución que ella fundó y en la que desempeñó un papel clave como directora académica.

A lo largo de su vida, fue reconocida como una de las principales impulsoras de la educación artística y la difusión cultural en México.

¿De qué murió Claudia Gómez Haro?

La promotora cultural Claudia Gómez Haro Desdier murió este jueves 7 de agosto, noticia confirmada por el Centro de Cultura Casa Lamm a través de sus redes sociales. Aunque no se ha divulgado públicamente la causa exacta de su muerte, la institución expresó su profundo pesar y gratitud por la contribución invaluable de Gómez Haro en la promoción y enseñanza del arte.

Su partida ha generado gran conmoción en la comunidad artística y académica, quienes recuerdan con respeto su dedicación y pasión incansable por la cultura.

Muere reconocida periodista y fundadora de Casa Lamm, Claudia Gómez Haro / Redes sociales

¿Quién fue Claudia Gómez Haro?

Claudia Gómez Haro fue una destacada historiadora del arte, periodista y crítica cultural, egresada como doctora en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su tesis, enfocada en “La renovación plástica en Cuba: 1980-2000 y su experiencia en el medio artístico mexicano”, la posicionó como una experta en el arte contemporáneo latinoamericano.

En 1994, junto con su hermana Germaine, fundó el Centro de Cultura Casa Lamm, una institución que ofrece estudios literarios, maestrías y doctorados relacionados con el arte. Claudia se desempeñó como directora académica de esta emblemática casa ubicada en la colonia Roma, que desde sus orígenes en 1911 ha sido un espacio dedicado a la difusión cultural y artística.

Además, Gómez Haro colaboró con medios como La Jornada y dirigió la Fundación Pro Academia Mexicana de la Lengua. Fue también autora del libro “Arreola y su mundo”.

¿Dónde está el Centro de Cultura Casa Lamm y por qué es tan reconocido?

El Centro de Cultura Casa Lamm está ubicado en la colonia Roma, Ciudad de México, dentro de una casona que data de 1911. Este recinto cultural fue adquirido en 1990 por las hermanas Gómez Haro y se transformó en un espacio de formación académica y difusión artística desde 1994.

Casa Lamm es reconocido por su amplia oferta educativa, que incluye cursos, maestrías y doctorados en artes y humanidades, además de albergar exposiciones, conferencias y eventos culturales de gran relevancia. La institución se ha convertido en un referente para la promoción del arte contemporáneo y la cultura en México.

En los muros de su galería se han presentado exposiciones con artistas como Francisco Toledo, Alberto Gironella, Javier Marín, Rafael Cauduro, Vicente Rojo, Santiago Carbonell, Graciela Iturbide, entre otros.

La comunidad cultural nacional e internacional ha expresado su respeto y tristeza ante la pérdida de Claudia Gómez Haro, destacando su legado como promotora incansable, defensora del arte y amiga cercana de grandes figuras como el historiador cubano Eusebio Leal.

