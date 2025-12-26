Muere el creador del icónico programa Mujer, casos de la vida real; ¡luto en la televisión nacional!

La televisión mexicana se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte del creador de uno de los programas más emblemáticos de la pantalla chica. Se trata del responsable de Mujer, casos de la vida real, la producción que durante años llevó a la televisión abierta historias inspiradas en testimonios reales y que fue presentada por Silvia Pinal, quién murió en noviembre de 2024. La noticia confirmó el fallecimiento de la figura detrás del concepto que marcó una época y dejó una huella reconocible en la manera de contar relatos sociales dentro de la programación nacional.

Se dio a conocer la muerte del creador de Mujer, casos de la vida real. Esto es lo que se sabe hasta ahora. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el creador de Mujer, casos de la vida real que murió?

La muerte de Jorge Lozano Soriano ocurrió el 25 de diciembre a las 00:50 de la madrugada, de acuerdo con la información difundida por su familia y equipo cercano. El fallecimiento fue dado a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, donde se publicó un breve comunicado para informar sobre lo sucedido durante las primeras horas del día.

“Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano falleció hoy a las 00:50 de la madrugada”, se destacó en la publicación.

¿De qué murió Jorge Lozano Soriano, creador de Mujer, casos de la vida real?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Jorge Lozano Soriano, información que no fue incluida en los comunicados oficiales difundidos tras su muerte. La familia y personas cercanas optaron por no ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias, manteniendo la información limitada a los datos básicos del deceso.

De acuerdo con lo informado, el velorio de Jorge Lozano Soriano comenzó ayer a las 15:00 horas en un velatorio la Ciudad de México.

¿Quién era Jorge Lozano Soriano, creador de Mujer, casos de la vida real?

Jorge Lozano Soriano fue un escritor y productor nacido el 29 de junio de 1936 en Santa Fe, Argentina, cuya trayectoria se desarrolló entre la televisión, el teatro y la escritura. Alcanzó reconocimiento en su país natal como creador del programa Las 24 horas, espacio que contó con la conducción de la actriz Luisa Vehil y que lo posicionó dentro del medio televisivo argentino. Además, escribió y produjo diversas obras teatrales y telenovelas, entre ellas Proceso interior, colaborando con figuras destacadas de la escena artística argentina.

Tras establecerse en México, Jorge Lozano Soriano continuó su carrera como escritor en telenovelas como Te amo y Tiempo de amar. Su nombre quedó ligado de manera definitiva a la televisión mexicana como creador de Mujer, casos de la vida real, programa transmitido por Televisa durante 22 años, de 1985 a 2007, y que se convirtió en uno de los formatos más reconocidos de la televisión abierta. Paralelamente, escribió telenovelas como Mi pequeña Soledad, Bajo un mismo rostro y Lazos de amor.

Más adelante, amplió su labor al ámbito de la producción con proyectos como Bendita mentira y El secreto de Alejandra. Posteriormente regresó a la escritura con telenovelas como Desencuentro y Mi destino eres tú. Su última obra como guionista fue La esposa virgen, estrenada en 2005, con la que cerró una carrera marcada por una constante presencia en la ficción televisiva tanto en Argentina como en México.

