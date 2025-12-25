¡No solo Dulce! Estos famosos mexicanos también murieron en Navidad, ¿qué les pasó?

La Nochebuena y la Navidad suelen ser fechas que representan alegría; para los niños, significan regalos. En tanto que los adultos las ven como un periodo de desconexión y descanso de la cotidianidad. Desafortunadamente, no siempre es así, y es que, para muchos, suelen traer recuerdos dolorosos.

Principalmente, si algún familiar murió en estas épocas. Aunque el caso más relativamente reciente es el Dulce, quien falleció un 25 de diciembre, otros famosos mexicanos también perdieron la vida en estas fechas y, para sus familias, más que alegría, pueden generar mucha nostalgia.

Aquí te recordamos algunas celebridades que perecieron en Navidad o Nochebuena y dejaron un vacío en el corazón del público.

Dulce

La cantante Dulce, recordada por temas icónicos como “Déjame volver” o “Tu muñeca”, murió el 25 de diciembre de 2024, tras varias semanas hospitalizada. En aquel entonces, Iván Cochegrus reveló que la causa había sido un cáncer de pulmón.

Por otra parte, Romina Mircoli, hija de Dulce, reveló que su madre tenía un cáncer en los riñones, el cual se extendió a otros órganos, incluyendo los pulmones.

“Inicialmente mi mamá estaba con el tema del cáncer de riñón, su cáncer no era de pulmón. Sí por la metástasis del pulmón, pero inicialmente fue todo por el cáncer del riñón”, dijo en una entrevista.

Tito Guízar

Tito Guízar, cuyo nombre real es Federico Arturo Guízar Tolentino, fue un actor y cantante mexicano. Murió el 24 de diciembre de 1999, a la edad de 91 años. En su momento, también llegó a fungir como presentador en Estados Unidos.

Se le llegó a ver en proyectos cómo:

La usurpadora

Mujer, casos de la vida real

Marimar

El pecado de ser mujer

María la del barrio

Falleció en San Antonio, Texas. Según reportes, fue por causas naturales relacionadas con la edad. Después de eso, su cuerpo fue repatriado a México, donde se le hicieron los ritos funerarios correspondientes.

Armando Romero

Armando Romero fue un exjugador del Cruz Azul. Murió el 24 de diciembre de 2020, a la edad de 60 años. Aunque las causas de su muerte no se confirmaron de forma oficial, algunos medios reportaron que habría sido víctima del Covid-19.

Además del Cruz Azul, también trabajo en otros equipos mexicanos como Toluca y Veracruz. Se retiró definitivamente del campo en 1996. Tras esto, se desempeñó como auxiliar técnico en algunos equipos de segunda división.

Xavier Villaurrutia

Xavier Villaurrutia González fue un escritor y dramaturgo mexicano. Murió el 25 de diciembre de 1950, a la edad de 47 años. Algunas de sus obras más destacadas fueron:

Reflejos (1926)

Nocturnos (1931)

Nostalgia de la muerte (1938)

Décima muerte (1941)

Cantos a la primavera y otros poemas (1948)

Nunca se supieron las causas de muerte. Solo se sabe que perdió la vida en Ciudad de México. Para la comunidad literaria de México, es uno de los representantes más influyentes de la poesía.

Miguel Ángel Valladares

Miguel Ángel Valladares fue un músico y director de orquesta mexicano. Compuso varios boleros populares como “Miseria”, “Promesas” y “Por favor”. Murió el 25 de diciembre de 1969, a la edad de 50 años.

Se desconocen las causas de su fallecimiento. Aunque ya han pasado varias décadas desde su deceso, muchos lo siguen recordando con mucho cariño.

