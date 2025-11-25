Mauricio Ochmann reacciona a la muerte de Gabriela Michel, mamá de su exesposa Aislinn Derbez; esto dijo

El actor Mauricio Ochmann reaccionó públicamente al fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, su expareja y madre de su hija. El actor compartió a través de sus redes sociales un mensaje corto sobre la noticia y dejó claro que está al tanto de lo ocurrido.

Mauricio Ochmann reacciona al fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez y envía mensaje tras la noticia. / Foto: FB/Gabriela Michel

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

Mauricio Ochmann reaccionó a la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, con un gesto discreto que no pasó desapercibido.

En medio de los mensajes de despedida y muestras de apoyo hacia la hija de Eugenio Derbez, el actor decidió sumarse desde la distancia con una publicación sencilla pero significativa.

A través de sus historias de Instagram, Mauricio Ochmann compartió la misma fotografía con la que su exesposa confirmó el fallecimiento de su madre.

Sobre la imagen agregó únicamente dos emojis de brillos y un corazón blanco, además de etiquetar el perfil de la también influencer. Sin agregar palabras ni explicaciones, su acción bastó para mostrar que estaba al tanto de la noticia y que acompañaba a su expareja en este momento.

Mauricio Ochmman reaccionó a la muerte de la madre de Aislinn Derbez. / Fotos: Redes sociales

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez confirmó el fallecimiento de su mamá Gabriela Michel a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram ayer lunes 24 de noviembre.

En el comunicado, la actriz informó que su madre murió a causa de un infarto y expresó que en estos días necesita vivir su duelo acompañada de su familia.

En el mismo texto, la actriz agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió respeto en este momento, señalando que busca procesar esta despedida “desde un lugar de amor”. La actriz también reconoció la sensibilidad de quienes la han acompañado desde que compartió la noticia.

“Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió, dejando claro que, por ahora, priorizará la tranquilidad y la unión familiar mientras atraviesan esta pérdida

Mauricio Ochmann se pronunció sobre la pérdida que enfrentó la familia de Aislinn Derbez. / Foto: Redes sociales

¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, nacida el 24 de octubre de 1960, desarrolló una carrera que la acompañó durante décadas dentro del doblaje y la locución en México. Su voz formó parte de películas, series y personajes que varias generaciones recuerdan. Además de su trayectoria profesional, fue madre de la actriz Aislinn Derbez, a quien tuvo durante su relación con Eugenio Derbez, y años más tarde contrajo matrimonio con el actor y locutor Jorge Alberto Aguilera.

A lo largo de su carrera, Gabriela Michel encontró un lugar importante en la industria del doblaje, especialmente durante los años noventa y dos mil, donde participó en adaptaciones al español de producciones estadounidenses. Más adelante se enfocó principalmente en la locución, sin dejar de ser identificada por un sello vocal que la llevó a colaborar en distintos proyectos cinematográficos y televisivos.

Entre sus trabajos más reconocidos está haber sido la primera voz de Samantha Jones en la serie Sexo en la ciudad, un papel que la volvió familiar para fans de la producción. Su filmografía en doblaje incluye participaciones en largometrajes animados y de acción real, así como personajes secundarios que quedaron registrados en la memoria de la audiencia.

Trabajos de doblaje de Gabriela Michel



Juegos sexuales (1999) — Enfermera (Alaina Reed-Hall)

Juego de gemelas (1998) — Marva Kulp Jr. (Maggie Wheeler)

Tinker Bell — Reina Clarion

La bella durmiente (Redoblaje) — Primavera

La cenicienta (Redoblaje) — Voces adicionales

La cenicienta 3: Un giro en el tiempo — Prudencia

Un cuento de Navidad — Espíritu de la Navidad Presente

Grey’s Anatomy (2013) — Donna.

