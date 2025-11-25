Gabriela Michel: Ella son las hermanas de Aislinn Derbez, fruto de su relación con el señor Aguilera

La reciente muerte de Gabriela Castrejón Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, abrió múltiples preguntas sobre la vida personal de la artista y la familia que formó tras su separación de Eugenio Derbez. La intérprete, recordada por su trabajo en la televisión y el doblaje de importantes personajes, dejó un legado tanto en lo profesional como en lo familiar, pues además de Aislinn también fue madre de dos jóvenes que han permanecido más alejadas del ojo público.

Tras confirmarse su muerte a los 65 años mediante un comunicado de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), esta noticia generó curiosidad sobre su familia, especialmente acerca de Michelle y Chiara Aguilera, las hijas que compartió con Jorge Alberto Aguilera, figura conocida por su larga colaboración en “En familia con Chabelo”.

Gabriela Michel y Jorge Aguilera se conocieron trabajando en el programa En familia con Chabelo, donde Gabriela estaba en producción y Aguilera era la voz principal del show. / X

¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez y cómo se conforma la familia de Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel fue madre de tres hijas: Aislinn Derbez, fruto de su relación con Eugenio Derbez, y Michelle y Chiara Aguilera, nacidas de su matrimonio con Jorge Alberto Aguilera. Las tres han mostrado tener una relación cercana, aunque cada una mantiene un camino distinto.

Aislinn Derbez, la mayor, ha logrado consolidarse como una de las figuras más visibles del entretenimiento en México y Latinoamérica. Su presencia en el cine, la televisión y las redes sociales la ha posicionado como una de las celebridades más reconocidas dentro y fuera del país. Su vínculo con la familia Derbez es ampliamente seguido por el público, pero también destaca su relación cercana con Michelle y Chiara, quienes suelen aparecer en publicaciones personales durante reuniones y celebraciones familiares.

La segunda hija de Gabriela Michel es Michelle “Mich” Aguilera, quien cuenta con una carrera propia en el mundo del entretenimiento, pero detrás del micrófono. Es locutora y también se desempeña como COO (Directora de Operaciones) del proyecto “La magia del caos”, el pódcast donde participa junto a Aislinn. Michelle ha compartido en varias ocasiones fotografías y mensajes con sus hermanas, mostrando la unión que existe entre ellas.

Por su parte, Chiara Aguilera, la menor de las hermanas, se mantiene más alejada de los reflectores. Aunque tiene presencia baja en redes sociales, es más reservada con los detalles de su vida privada. Se sabe que está en formación como abogada y que mantiene una relación estrecha con su familia. En sus publicaciones aparecen momentos con amigos, actividades escolares, viajes y celebraciones familiares.

Familia materna de Aislinn Derbez / Captura de pantalla facebook

¿De qué murió Gabriela Michel y qué se sabe sobre su fallecimiento?

La muerte de Gabriela Castrejón Michel generó impacto en la comunidad artística, pues su trayectoria en el doblaje la posicionó entre las voces más queridas por el público. La noticia se dio a conocer el 24 de noviembre a través de la ANDI, que confirmó su fallecimiento sin especificar las causas.

Según Chamonic habría sufrido un accidente en su casa. Sin embargo, no se han publicado reportes oficiales sobre el motivo exacto de su deceso. Sus hijas tampoco han emitido declaraciones públicas al respecto, manteniendo un proceso privado para atravesar la pérdida.

A lo largo de su carrera, Gabriela Michel dio voz a personajes reconocidos y participó en producciones de gran alcance. En televisión también destacó por su presencia y trabajo constante, lo que le permitió construir un vínculo fuerte con el público y con colegas de la industria. Su legado continúa a través de sus tres hijas, quienes la han recordado en redes con mensajes discretos y fotografías familiares.

¿Qué se sabe de la relación entre Michelle y Chiara Aguilera con Aislinn Derbez?

A pesar de que cada una tomó caminos distintos, las tres hermanas han mostrado en repetidas ocasiones que mantienen una relación cercana. Michelle Aguilera comparte frecuentemente imágenes con Aislinn en su cuenta de Instagram, especialmente durante grabaciones del pódcast o reuniones familiares. La comunicación entre ambas es constante, ya que también trabajan juntas en el proyecto digital que han desarrollado desde hace algunos años.

En cuanto a Chiara, aunque aparece con menor frecuencia en redes, se observan publicaciones donde aparece con Aislinn y Michelle durante encuentros familiares, cumpleaños y celebraciones. Su cuenta personal refleja una vida centrada en sus estudios, amistades y actividades recreativas, pero también deja ver el estrecho lazo que mantiene con sus hermanas.

