Aislinn Derbez habla de su padrastro ‘el señor Aguilera': ''Fue más presente que mi papá''; VIDEO

Hace unas semanas, Aislinn Derbez presumió en Instagram la ‘date’ que tuvo con su papá, Eugenio Derbez, luego de acompañarlo a la ceremonia de ‘premios Aura 2025', demostrando la gran relación que tienen padre e hija.

A pesar de tener una excelente relación con su papá, en una entrevista reciente con Yordi Rosado, la actriz se sinceró y dejó a todos sorprendidos al hablar de cómo fue su padre durante su infancia y soltó una revelación impactante acerca de la relación que tenía con su padrastro, ‘El señor Aguilera’.

¿Cómo fue Eugenio Derbez como papá durante la infancia de Aislinn?

Yordi Rosado entrevistó a Aislinn Derbez. La actriz compartió diferentes aspectos de su vida, pero uno de ellos fue la figura paternal durante su infancia y adolescencia.

La intérprete reconoció que su infancia fue complicada a raíz de la separación de sus padres, pues ella fue como un ''interfon’’ entre ellos. A pesar de ello, también confesó que pasar tiempo con su papá era un alivio. Aseguró que convivir con su papá la calmaba mucho, porque la hacía reír todo el tiempo y se divertía juntos.

No obstante, también confesó que al comediante le faltó mayor madurez en su momento:

''Era un niño teniendo niños. Entonces, no tenía esta valentía de poner límites, no tenía la valentía de dar la cara, no tenía tampoco la conciencia de criar y ver a los hijos más seguido’’.

Aislinn Derbez habla de su padrastro ‘El señor Aguilera’

Luego que Eugenio Derbez y Gabriela Michel se separaron, ella se volvió a casar con Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como ‘El Señor Aguilera’ por su participación en el programa ‘En familia con Chabelo’.

Según lo detallado por Aislinn, primogénita del actor de ‘No se aceptan devoluciones’, vivió gran parte de su vida con Jorge Alberto Aguilera , al menos hasta los 16 años: ''Estuvo más presente que mi papá en ese sentido’’, confesó la actriz.

Aislinn también admitió que, si bien no son muy cercanos, considera al locutor como un gran hombre y esto lo ve especialmente a través de sus hermanas, como Michelle, a quien considera su mejor amiga y ama con todo el corazón:

''Ella ama a su papá (Michelle) y lo adora. Entonces, yo he visto un gran papá a través de ellas, no para mí tanto, pero para ellas’’. Aislinn Derbez

La actriz de ‘Me vuelves loco’ reconoció el gran compromiso de su padrastro: ''Él conmigo era como medio distante, pero siempre fue muy responsable, que eso también se lo agradezco demasiado, porque nunca nos faltó nada en la casa, siempre fue muy responsable, trabajaba muchísimo, o sea una impecabilidad en su responsabilidad para encargarse de la casa, de las hijas, etc.

Aislinn se la pasaba con Chabelo

Yordi aprovechó para preguntarle a Aislinn si la llevaban a ‘En familia con Chabelo’, y ella respondió que sí: ''A cada rato iba a en Chabelo. Imagínate, mi papá trabaja en Chabelo, mi mamá también, ‘El señor Aguilera’ también’’.

Lejos de aburrirle, la actriz se la pasaba increíble en el programa: ''Yo me la vivía en Chabelo, me daban mis catafixias, mis premios’’. De igual forma recordó con cariño y nostalgia al propio Chabelo: ''Me llevaba muy bien (con Chabelo), lo quería muchísimo. Me emocionaba mucho verlo siempre’’, concluyó Aislinn.

