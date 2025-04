Aislinn Derbez presume a su “date” de la noche con foto en Instagram ¿Quién fue el afortunado?

Desde su divorcio de Mauricio Ochmann, a Aislinn Derbez solo se le ha conocido un romance con el influencer y coach Jonathan Kubben. Sin embargo, la relación no duró y pronto la actriz volvió a la soltería.

Aislinn ha compartido abiertamente cuánto ha aprendido de esta etapa y ha asegurado que, a pesar de que antes estaba acostumbrada a pasar de relación en relación, ahora disfruta su soltería al máximo.

“Me acuerdo que desde adolescente llevaba toda mi vida en relaciones de pareja. Me daba ansiedad estar soltera. Hace 2 años decidí darme mínimo un año de soltería como regalo y experimento. Me prometí que, incluso aunque llegara el hombre ‘de mis sueños’, le iba a decir que ni modo, que me esperara un año”, compartió Aislinn a los medios en febrero de 2024.

Sin embargo, ahora la actriz presumió su cita de una noche muy especial y reveló con quién asistió a la segunda edición de los premios Aura 2025, el pasado 6 de abril.

Aislinn Derbez / Instagram: @aislinnderbez

¿Quién es el nuevo novio de Aislinn Derbez?

La actriz compartió en Instagram: “Mi mejor date para una noche muy especial”, junto a una fotografía en la que luce un elegante vestido negro strapless, posando al lado de su amado padre, el director, actor y productor Eugenio Derbez, quien también aparece impecablemente vestido en la instantánea.

En la serie de imágenes, Aislinn y Eugenio posan de distintas maneras durante la ceremonia de los premios Aura 2025.

La actriz acompañó a su padre en la premiación, donde se entregó el reconocimiento a la serie ‘Y llegaron de noche’ en la categoría de Mejor comedia. En el evento también estuvo presente Yare Santana, novia de Diego Klein y actriz de la serie de Vix, que se llevó el galardón.

¿Aislinn Derbez, la hija favorita de Eugenio Derbez?

A finales de 2023, la familia de Eugenio Derbez asistió al programa ‘Pinky promise’ en el cual José Eduardo y Vadhir aseguraron que Aislinn es la favorita del actor.

En medio de la sección de preguntas, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez coincidieron en que la hija favorita del protagonista de ‘La familia P. Luche’ es Aislinn Derbez y él, lejos de negarlo reveló las razones por las cuales este dicho sería verídico.

El hijo de Victoria Ruffo manifestó que una de las razones por las cuales asegura que la primogénita de Eugenio es la consentida es porque cuando Aislinn dice algo, es “ley” para el patriarca de la familia Derbez.

“No, lo que pasa es que luego me da consejos. Me dice: ‘Mira, papá, leí esto y deberías de comer y probar esto’. Entonces, le hago caso a las cosas que me recomienda”, comentó Eugenio Derbez.

