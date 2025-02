Aislinn Derbez responde a las supuestas declaraciones de Mauricio Ochmann sobre su divorcio: “Tiene razón”

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizaron una de las historias de amor más queridas de la industria del espectáculo. La pareja se conoció en 2014 durante el rodaje de la película ‘A la mala’ y rápidamente surgió el clic entre ellos. ¡Amor a primera vista!

Ahora ya separados, el nombre de Mauricio Ochmann ha resonado en redes sociales tras difundirse que, en una reciente entrevista, el actor habría revelado nuevos detalles sobre su ruptura con Aislinn Derbez. Según estas versiones, el actor habría asegurado que su matrimonio llegó a su fin debido a la participación en el reality “De viaje con los Derbez”.

Aislinn y Mauricio siguen teniendo una buena relación / Instagram

¿Mauricio Ochmann acusó a Eugenio Derbez de terminar con su matrimonio?

Ochmann, presuntamente, declaró que la producción del programa les pedía generar conflictos a pesar de que no existían problemas reales en su relación. Supuestamente, afirmó:

“Nuestra relación ya estaba en la cuerda floja, y esta serie fue la gota que derramó el vaso. La pasamos verdaderamente mal y cuando terminó la serie, nuestra relación también lo hizo”, supuestamente dijo el actor.

Mauricio Ochmann habla de los incendios en California / Redes sociales

Aislinn Derbez le responde a Mauricio Ochmann

Ante estas declaraciones, Aislinn Derbez fue abordada por la prensa para conocer su postura. Aunque evitó ahondar en el tema, admitió que la primera temporada del reality tuvo un enfoque dramático que pudo haber influido en la percepción del público.

“Es un terreno un poco rocoso. Es algo que tuvimos que ajustar de la primera temporada. La quisieron hacer telenovela y no funcionó a nadie”, comentó la actriz, dejando entrever que el formato del programa generó algunas complicaciones para los participantes.

Aislinn también señaló que, tras su separación de Mauricio, se realizaron ajustes en “De viaje con los Derbez” para hacerlo más realista y natural. “En la segunda temporada somos más reales. Tiene razón un poco Mauricio Ochmann”, agregó, reconociendo que la dinámica del programa evolucionó con el tiempo.

Si bien su matrimonio sí llegó a su fin, en ningún momento han culpado a la serie por su ruptura. Ambos actores han demostrado madurez al abordar el tema y han reiterado su compromiso de mantener una relación cordial por el bienestar de su hija en común.

Hasta ahora el actor no se ha pronunciado al respecto sobre las supuestas declaraciones que hizo y la respuesta de su ex.

El origen del rumor de que Mauricio Ochmann acusó a Eugenio Derbez de terminar con su matrimonio

El revuelo comenzó cuando la página de Facebook ‘Revista IN’ compartió una publicación en la que, supuestamente, Mauricio Ochmann aseguraba que su participación en el reality De viaje con los Derbez había sido una de las peores experiencias de su vida.

Según la publicación, el actor habría señalado cosas como: “No se respetaron los acuerdos” y “Todo estaba actuado y editado”. Además, la publicación afirmaba que el programa de Amazon Prime Video habría sido el factor decisivo en la separación entre él y Aislinn.

Lo curioso es que, a pesar de la viralización de esta información, no existen videos ni entrevistas donde Mauricio Ochmann realmente haga estas declaraciones. Ningún medio reconocido ha publicado declaraciones oficiales del actor que respalden esta versión de los hechos.

Si bien existe una entrevista donde Mauricio, en conversación con Yordi Rosado, asegura que su relación ya venía fracturada, incluso que ambos tomaron terapia de pareja y fue gracias a eso que pudieron separarse en los mejores términos. No menciona que fue por el reality que existió esta separación. En cuanto a la serie, menciona que “de reality no tiene nada”, pues hacía que peleara con Aislinn cuando no había un motivo.