¿La Familia P. Luche tendrá su propia película? Eugenio Derbez revela si le volverá a dar vida a ‘Ludovico’

Sin duda alguna, ‘La Familia P. Luche’ es una de las series más recordadas y queridas de México. Creada y protagonizada por Eugenio Derbez, se estrenó en 2002 y, tras tres temporadas, culminó en 2012.

A pesar de los años, su popularidad no ha cesado. Incluso, muchos han pedido que se hagan más capítulos sobre las aventuras de Ludovico P. Luche y su familia, argumentando que la serie nunca tuvo un final.

Para todos aquellos que siguen añorando una cuarta temporada, existe una pequeña esperanza de que, al menos, se haga una película sobre el programa de televisión, así lo dejó ver Eugenio Derbez recientemente.

Eugenio Derbez y La Familia P. Luche / Redes sociales

Te podría interesar: Eugenio Derbez tras despotricar contra Selena Gomez tiene terrible pérdida y ¡teme lo peor en su carrera!

¿Habrá película sobre ‘La Familia P. Luche’?

Durante su más reciente invitación al pódcast ‘La cotorrisa’, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de una película que sirva para darle un cierre a los personajes de ‘La Familia P. Luche’.

“Sí, estoy dispuesto a crear una historia sobre ‘La Familia P. Luche’. A mí sí me gustaría volver a hacer a uno de mis personajes o ‘La Familia P.Luche’, otra vez sketches, no sé”, expresó de manera tajante y hasta lanzó algunas ideas al respecto.

Por si esto fuera poco, el actor se dijo dispuesto a regresar a la televisión mexicana y volver a hacer comedia. Y es que no hay que olvidar que, en los últimos años, Derbez se ha enfocado en otros proyectos más serios.

“Yo he entendido que cada quien tiene su camino, cada quien tiene un camino diferente. Yo siento que soy una persona que empecé en un mundo en el cual no me sentiría bien, mañana desconocer o decir ‘yo ya no soy de aquí'. Amo la comedia, amo México”, expresó.

Checa: Eugenio Derbez hace chiste sobre su hijo, José Eduardo; así fue la reacción del presentador

¿Por qué Eugenio Derbez no ha podido hacer una película sobre ‘La Familia P. Luche’?

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Eugenio Derbez habla de hacer una película a forma de continuación de ‘La Familia P. Luche’. En su momento, comentó que, para poder llevar a cabo este proyecto, tendría que llegar a un acuerdo con Televisa.

Esto último, debido a que la televisora es dueña del nombre. No obstante, dejó claro que a él le pertenece el concepto y los personajes.

“Yo soy el dueño de los personajes y del concepto. Televisa solamente del nombre”, manifestó hace algunos años.

Hasta el momento, Eugenio no ha vuelto a dar declaraciones sobre una secuela de ‘La Familia P. Luche’, pero los fans esperan que, en un futuro próximo, pueda llegar a un trato con la televisora de San Ángel para que el proyecto vea la luz.

Eugenio Derbez y La Familia P. Luche / Redes sociales

¿De qué trata ‘La Familia P. Luche’?

‘La Familia P. Luche’, estrenada en 2002, es una serie que cuenta las aventuras de Ludovico P. Luche y su familia, en la Ciudad P. Luche.

La familia está integrada por Federica, una mujer superficial que está a cargo del control de la casa; y Ludovico, un esposo torpe y crédulo. La pareja tiene tres hijos; Ludoviquito, que siempre sabe sacar provecho de los demás, Júnior, realmente llamado ComanDante Alighieri, un segundo hijo que era un policía hasta que Federica lo atropelló: y Bibi, quien es considerada como la “rara” de la familia.

Todos ellos viven con Excelsa, una sirvienta perezosa proveniente de Argentina y que, en la tercera temporada, tiene un hijo de Ludovico.

Esta producción contó con las actuaciones de Consuelo Duval, Bárbara Torres, Regina Blandón, Miguel Pérez y Luis Manuel Ávila.

Mira: Alessandra Rosaldo hace inesperada confesión: ¿Nunca quiso ser mamá?