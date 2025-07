Mhoni Vidente responde Alessandra Rosaldo y llama “desgraciado” a Eugenio Derbez

Mhoni Vidente le respondió a Alessandra Rosaldo luego de que esta asegurara que la vidente cubana tiene una obsesión con su relación. Esto ocurrió después de que se rumorara que la cantante y Eugenio Derbez estaban separados, siendo Mhoni quien afirmó que el matrimonio ya había terminado, aunque no se había hecho público por dos razones: el bienestar de su hija y cuestiones comerciales.

Además, reveló que supuestamente la separación habría sido provocada por una infidelidad de Eugenio Derbez:

“Ya está enamorado de una actriz joven, pero hasta el momento se desconoce su identidad. Lo poco que se sabe es que es latina y vive, al igual que él, en la ciudad de Los Ángeles”, reveló.

Luego de que Alessandra dijera que Mhoni Vidente está obsesionada con su relación, la vidente no se queda callada. / Redes sociales

Así respondió Mhoni Vidente a Alessandra Rosaldo, luego de dijera que está obsesionada con su relación con Eugenio Derbez

A la afirmación de Alessandra Rosaldo de que la pitonisa cubana está obsesionada con su relación con Eugenio Derbez, Mhoni Vidente salió a responder y hasta lanzó una broma relacionada con Ángela Aguilar, a propósito del aniversario de bodas de la pareja:

“Yo les puse que soy ‘fan de su relación’, porque el lunes cumplieron 13 años de casados y Eugenio puso una recopilación de sus momentos, y Alessandra solo pone unos corazones. Y abajo le puse ‘Fan de su relación’ (risas)”.

Mhoni dejo claro que no está obsesionada con el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra y si los menciona en sus lecturas en vivo es porque al público le interesa, pero no a ella.

“Dice Alessandra que yo estoy obsesionada con ellos. No, mi vida, a mí me mortifica la guerra, que la gente esté sufriendo, que haya problemas de hambre y de inseguridad. Yo hablo de ti y de Eugenio, porque la gente quiere saber. A mí me tiene sin cuidado si estás con él… Pero no estoy obsesionada contigo. Yo te dejo ser. A mí me tiene sin ningún problema y soy ‘fan de su relación’.”, comentó en “El Heraldo”.

Mhoni Vdente fan de la relación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. / Instagram

Mhoni Vidente arremete contra Eugenio Derbez

Sin embargo, Mhoni Vidente no pudo evitar lanzar un fuerte comentario en el que salió embarrado Eugenio Derbez por una antigua polémica con su ex, Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo.

“¡Pobrecita, Alessandra! Se tardó, quién sabe cuántos años en casarse, ¿no? Y se casó con un hombre con hijos de otras, que le vio la cara a Victoria Ruffo, porque yo quiero mucho a Victoria Ruffo, y este desgraciado le vio la cara, porque le hizo un matrimonio falso. Por cierto, saludos a Victoria”.

Este comentario de Mhoni se refirió a lo que Eugenio Derbez ha aclarado en varias ocasiones en cuanto a que él nunca le hizo creer a Victoria Ruffo que se casaban en una boda falsa, como se especuló años más tarde, por sus problemas con la actriz. Según él, se trató de una propuesta original organizada con amigos y familiares, con conocimiento de todos, que no tuvo validez legal. Con Victoria procreó a su hijo José Eduardo en 1992.

