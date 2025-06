Eugenio Derbez publica fuerte mensaje tras revelación de Alessandra Rosaldo sobre el truene de su relación

Hace unos días, Alessandra Rosaldo causó polémica al revelar que terminó su relación con Eugenio Derbez, pese al gran amor que sentía por él.

Alessandra Rosaldo relató que, en los primeros años de su noviazgo, ambos enfrentaron una fuerte crisis que dejó en duda su futuro juntos.

¿Alessandra Rosaldo terminó con Eugenio Derbez?

En una charla con Martha Debayle, Alessandra Rosaldo habló con sinceridad sobre su separación de Eugenio Derbez en el pasado.

Mencionó que el tiempo que pasó en terapia la llevó a tomar la decisión de terminar su relación con el comediante.

“Estuve un buen rato. Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio Derbez… Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó. Lloré meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir, porque ninguno de los dos estábamos bien”, contó la cantante.

Sin embargo, la vocalista de ‘Sentidos opuestos’ detalló que el tomar esta decisión, así como encontrarse a ella misma, la llevó a replantear su relación y construir una nueva historia de amor.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre su ruptura con Alessandra Rosaldo?

Aunque Eugenio Derbez no habló directamente de este difícil momento en su vida, sí terminó con las especulaciones de una actual ruptura con su ahora esposa y envió un contundente mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor publicó un bonito mensaje como parte del Día del Padre. En este se le puede ver en algunos momentos que ha compartido junto a sus hijos, así como con Alessandra Rosaldo.

“No sé si he sido el mejor. ¡Pero ha sido muy PADRE!”, escribió en su publicación.

Eso no es todo, el actor también posteó un clip en el que se le ve junto a Rosaldo en una de las manifestaciones en apoyo a los inmigrantes latinos.

Aunado a este video, Eugenio escribió un fuerte mensaje: “Supporting our people. Apoyando a los inmigrantes Latinos”.

Ante esto, la mayoría de usuarios celebraron la bonita relación de ambos actores. Estos fueron algunos comentarios:



“Gracias por el apoyo. MUCHAS CELEBRIDADES SE ESTAN QUEDANDO CALLADOS!!!! Pero TÚ no”,

“Que gran pareja hace y que mejor que apoyar a los suyos”,

“Ambos son muy grande, que gran pareja hacen, unidos contra todo”,

Lo anterior dejó claro que Alessandra Rosaldo e Eugenio Derbez están más unidos que nunca y todo el revuelo de su separación se debió a una crisis de pareja que vivieron en el pasado.

