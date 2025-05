Alessandra Rosaldo hace inesperada confesión: ¿Nunca quiso ser mamá?

Aunque Alessandra Rosaldo está felizmente casada con Eugenio Derbez desde hace 13 años. La cantante de ’Sentidos opuestos’ acaba de revelar que la maternidad fue algo un tanto inesperado para ella. ‘Ale’ se ha vuelto viral en más de una ocasión por los cuidados aparentemente excesivos que tiene hacia su hija. En el programa ‘De viaje con los Derbez’ ha sido posible atestiguar el fuerte vínculo que tiene con la menor, ¿pero siempre estuvo preparada para ser mamá?

La intérprete compartió una profunda reflexión sobre la maternidad. / Redes sociales.

No te pierdas: José Eduardo Derbez se burla de Alessandra Rosaldo tras zafarrancho con la prensa ¿Enemistados?

¿Cuándo se casó Alessandra Rosado con Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se casaron el 7 de julio de 2012, en la parroquia de Regina Coeli, ubicada en el Centro Histórico entre las calles Regina y Bolívar de la Ciudad de México.

Tras darse el sí en la iglesia, los recién casados se trasladaron junto con todos sus invitados- entre los que figuraban personalidades del medio artístico como Consuelo Duval, Regina Blandón, Omar Chaparro, Adal Ramones, entre otros, a una hacienda ubicada en las afueras de la ciudad para celebrar la unión.

Alessandra Rosaldo tuvo a su hija en agosto de 2014, dos años después de casarse con Eugenio Derbez. La pequeña es la hija menor de Eugenio Derbez.

Alessandra ha protagonizado varios momentos virales por sus cuidados como mamá en ‘De viaje con los Derbez’. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Alessandra Rosaldo revela: ¿Los Derbez fueron vetados del bautizo de la hija de José Eduardo?

¿Alessandra confesó que no quería ser mamá?

En una entrevista reciente, la cantante y actriz confesó que la maternidad ‘la agarró en curva’ pues no estaba consciente de la gran responsabilidad que conlleva mantener con vida a un pequeño ser humano que dependía por completo de ella.

“Cuando yo me di cuenta que la vida de este ser humano depende, no al 100 ni al 1000, al 1 millón por ciento de mí. No del papá, de mí (…) o sea, esos primeros meses de vida o esos primeros años de vida dependen 100% de la mamá o del que esté ahí (encargado) de la crianza, sí me acuerdo haber sentido un pánico”, dijo en entrevista con ‘Sale el sol’.

“De: ‘¿Y esto cómo se hace? Yo no sé si soy capaz. ¿Cómo lo voy a hacer?’. Dudar no, pero sí se siente mucho miedo. Y para mí ser mamá es el honor más grande de mi vida. El más grande de todo. ¡Uf! No hay nada más importante”, agregó.

Alessandra Rosaldo confesó que tuvo mucho miedo al convertirse en mamá. / Redes sociales.

No te pierdas: De la opinión de Eugenio Derbez sobre ‘Emilia Pérez’, Alessandra Rosaldo revela la verdad

¿Qué piensa Alessandra Rosaldo de la maternidad?

Pese a los temores que tuvo, Alessandra Rosaldo considera la maternidad como “lo más hermoso y complejo” de su vida. Reconoce que es una experiencia que transforma y conlleva una gran responsabilidad. También menciona que fue un “honor” ser madre.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han sido transparentes sobre el papel central que su hija juega en la familia Derbez, compartiendo momentos significativos de su crecimiento en redes sociales.