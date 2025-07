Alessandra Rosaldo estalla contra Mhoni Vidente por rumores de divorcio de Eugenio Derbez: “Está obsesionada”

Parece que a Alessandra Rosaldo ya le colmaron la paciencia. Una vez más, la cantante y actriz fue cuestionada por los rumores que apuntan a una supuesta separación entre ella y Eugenio Derbez, y esta vez no se quedó callada. Fiel a su estilo directo, pero con ese toque de humor que la caracteriza, Rosaldo respondió a las especulaciones iniciadas por Mhoni Vidente, y lo hizo dejando claro que ya está más que harta del tema.

“Ya perdí la cuenta, no sé si es la décima, octava, no sé… y siempre viene de la misma persona”, dijo en entrevista para Sale el Sol , en referencia a la famosa vidente. Pero ahí no paró: Alessandra arremetió con ironía, asegurando que la autodenominada clarividente parece estar “obsesionada” con su relación con Eugenio.

Eugenio Derbez habla tras rumores de infidelidad de Alessandra Rosaldo / IG: @ederbez

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre los rumores de divorcio?

La también vocalista de Sentidos opuestos aseguró que no es la primera vez que tiene que lidiar con estos rumores y, según ella, tampoco será la última, pero que ha aprendido a sobrellevarlos gracias a su propia experiencia y, sobre todo, al apoyo de Eugenio Derbez. “Con humor, obviamente. Eso me lo ha enseñado Eugenio”, dijo.

Rosaldo explicó que si bien este tipo de chismes pueden ser perjudiciales para algunas parejas, en su caso no lograrán afectarla porque tienen una base sólida. “Lo primero es estar sólidos desde adentro. Lo demás, te lo juro, se resbala”. Y aunque podría sonar como una frase sacada de un taller de desarrollo personal, lo cierto es que Alessandra proyecta firmeza y hasta cierta burla hacia quienes insisten en dar por terminado su matrimonio.

Además, recordó que cada tanto alguien asegura que ella y Eugenio están por separarse. En esta ocasión, Mhoni Vidente dijo que el comediante iniciaría una relación con una joven actriz en Estados Unidos, que ya están separados pero no lo han dado a conocer. Pero Alessandra, lejos de ofenderse, contestó con elegancia y sarcasmo: “Me siento muy halagada porque esta mujer está obsesionada con nosotros”.

¿Dónde estuvo Alessandra durante el cumpleaños de la nieta de Eugenio?

Otro de los puntos que ha avivado las especulaciones es la reciente fiesta del primer año de la hija de José Eduardo Derbez y nieta de Eugenio. Muchos se preguntaron por qué la mayoría del clan Derbez no apareció en las fotos, y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. Alessandra aclaró que sí fueron invitados , pero que las agendas de todos hicieron imposible que coincidieran.

“Yo sí estuve aquí, pero estuve grabando todo el día. Mi hija y Eugenio no están en México. Ais fue la única que pudo ir. Aquí tengo la invitación”, aseguró. Así que nada de teorías de ruptura ni dramas familiares… simplemente, la vida ocupada de los Derbez como siempre ha sido.

Eugenio Derbez habla sobre su ‘ruptura’ con Alessandra Rosaldo / IG: @ederbez

¿Qué respondió Eugenio Derbez sobre su relación con Alessandra?

Desde Los Ángeles, Eugenio Derbez también salió al paso de los rumores con la misma tónica: humor, claridad y cero drama. En entrevista, el actor explicó que si bien están “separados”, es únicamente por trabajo. “Ella está ahorita trabajando en México y yo estoy acá, pero al ratito nos volvemos a juntar”, comentó entre risas.

Además, recordó que estuvieron juntos recientemente en la marcha a favor de los migrantes en Estados Unidos, demostrando que siguen presentes el uno para el otro, incluso a la distancia. Eugenio también aprovechó para dejar claro que esta dinámica de viajar y estar en distintos países es parte de su vida profesional, sin ningún indicio de crisis conyugal.

