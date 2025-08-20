¿Mhoni Vidente predijo el trágico asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño? VIDEO

La tarde del martes 19 de agosto, la música regional mexicana se vistió de luto tras confirmarse el asesinato a balazos de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño. El trágico hecho ocurrió en Zapopan, Jalisco, dejando una víctima más y una mujer herida. Lo inquietante es que días antes, Mhoni Vidente había advertido sobre la muerte de un destacado exponente del género, predicción que lamentablemente se cumplió.

¿Qué dijo Mhoni Vidente antes del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, el 19 de agosto?

Mhoni Vidente dejó a sus seguidores con la boca abierta al lanzar una predicción que, tras los hechos, parece haber anticipado el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. En una de sus transmisiones más recientes, la astróloga habló de una tragedia que sacudiría al regional mexicano, advirtiendo que se trataba de un artista muy querido. Su mensaje fue claro:

“Viene la muerte de un famoso, mexicano, muy querido. Va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres el enemigo de otro”. Mhoni Vidente

La predicción se volvió aún más inquietante cuando Mhoni agregó detalles sobre la víctima:“Un hombre joven, del norte del país, se visualiza que la carta de la muerte va a estar sobre él”, aseguró.

Las palabras de Mhoni Vidente antes del asesinato de Ernesto Barajas, han cobrado fuerza entre los fans del regional mexicano, quienes ahora ven en la predicción una señal que pasó desapercibida, pero que hoy parece haber sido una advertencia sobre lo que estaba por ocurrir.

¿Qué se sabe del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño?

De acuerdo con la creadora de contenido Chamonic, el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, ocurrió la tarde del martes 19 de agosto de 2025 en Zapopan, Jalisco, dentro de una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos.

Según testigos, dos hombres armados llegaron en motocicleta y dispararon directamente contra el cantante y su acompañante, quienes habían acudido al lugar para recoger un vehículo. Ambos murieron en el sitio, mientras que una joven resultó herida. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación, pero hasta el momento no hay detenidos ni se ha confirmado el móvil del crimen.

El regional mexicano de luto: Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado en Guadalajara.

Tras la noticia, figuras del regional mexicano como Larry Hernández, Eduin Caz, Grupo Recluta, Pepe Garza y el influencer Beto Sierra expresaron su dolor y compartieron mensajes de despedida en redes sociales. Larry recordó una reunión reciente con Barajas en Moreno Valley, mientras Eduin Caz escribió: “Vuela alto amigo mío, siempre estarás en nuestro corazón”. La comunidad artística lamentó profundamente la pérdida de una voz influyente en el género, destacando no solo su talento, sino también su calidad humana.

El último mensaje público de Ernesto Barajas fue compartido en su cuenta de Instagram la noche del 18 de agosto, horas antes del atentado. En sus historias, mostró un reloj que había recibido como regalo de cumpleaños y escribió: “Y que les digo de esta pieza que me dejó totalmente helado. Se acercan los regalos de cumpleaños y vienen bien llegaditos. Gracias carnalito @luismexiannez”.

También publicó un video promocionando su nuevo sencillo “Hello Kitty”, en el que aparecía sonriente y sudoroso tras hacer ejercicio, preguntando a sus seguidores si ya habían escuchado la canción. Hoy, esas publicaciones se han convertido en un emotivo recuerdo para sus más de 1.5 millones de seguidores.

¿Quién era Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño asesinado el 19 de agosto?

Ernesto Barajas no solo era el vocalista de Enigma Norteño, también era su fundador, bajista, productor y director musical. Nacido en Culiacán, Sinaloa, se convirtió en una figura clave del regional mexicano, especialmente en el subgénero de los narcocorridos.

Con apenas 38 años, Barajas había logrado que su música cruzara fronteras. Enigma Norteño, fundada en 2004, ya tenía reconocimiento en Estados Unidos para 2010. Hace apenas unas semanas, el cantante presumía en Instagram que sus canciones sonaban en estaciones de radio estadounidenses.

Entre sus éxitos más conocidos están:

“Los lujos del R”

“Háganse a un lado”

“El deportivo”

“Mayito gordo”

“Quemándose un gallito (El Rambo)”

“Chavo Félix y El ondeado”



Además de su carrera musical, Ernesto conducía el pódcast “Puntos de vista”, donde entrevistaba a figuras como Eduin Caz, Gabito Ballesteros, Chuy Montana, Marca Registrada, Roberto Tapia y Grupo arriesgado. Su contenido exploraba las historias y controversias del regional mexicano, ganando miles de seguidores.