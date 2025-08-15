Mhoni Vidente predice terrible muerte en el regional mexicano: ¿Qué cantante está en peligro?

Mhoni Vidente, una de las astrólogas y tarotistas más mediáticas de Latinoamérica, vuelve a generar polémica con sus predicciones. En una de sus recientes transmisiones, aseguró que un famoso del regional mexicano, supuestamente, podría morir en un suceso trágico que marcará la historia de la música en México.

Mhoni Vidente saca la carta de la muerte y advierte a cantantes gruperos. / Captura de pantalla/ Canva

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la posible muerte de un cantante del regional mexicano?

Durante su transmisión, Mhoni Vidente describió la predicción de manera precisa y alarmante sobre posible y dura pérdida en el regional mexicano:

“Viene la muerte de un famoso, mexicano, muy querido. Va a ser un atentado que va a marcar la historia de la agrupación. Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres el enemigo de otro”. Mhoni Vidente

Con estas palabras, Mhoni dejó entrever que el hecho estaría ligado a, supuestos, conflictos personales dentro del entorno artístico, lo que, aparentemente, generaría un gran revuelo mediático. La vidente también señaló que el suceso sacudiría a la comunidad del regional mexicano.

Mhoni vidente antes y después / IG

¿Quién sería el cantante de regional mexicano en supuesto riesgo de morir, según Mhoni Vidente?

Aunque Mhoni Vidente no reveló nombres, la descripción del artista como un joven intérprete del regional mexicano de aproximadamente 25 o 28 años ha desatado especulaciones entre los seguidores y medios especializados.

En redes sociales, los fans han empezado a debatir posibles candidatos, especialmente aquellos que se encuentran en el rango de edad mencionado y que tienen gran popularidad en la escena musical como:



Christian Nodal

Luis R Conriquez

Gabito Ballesteros y

Junior H

Peso Pluma

La astrología y el tarot, según Mhoni, le permiten anticipar tragedias y eventos de gran relevancia, pero la vidente ha pedido cautela y respeto ante estas predicciones, ya que no se trata de acusaciones directas sino de visiones que podrían cumplirse o no. Por esta razón, dicha información queda en calidad de rumor, ya que solo se centra en las predicciones de Mhoni vidente.

Mhoni vidente predice la muerte de un cantante de regional mexicano / IG: @mhoni1

¿Qué muertes de famosos ha predicho Mhoni Vidente y cuántas se han cumplido?

Mhoni Vidente, la astróloga más mediática de Latinoamérica, ha causado revuelo por sus predicciones cumplidas sobre la muerte de celebridades. A lo largo de los años, ha anticipado fallecimientos que luego se volvieron noticia, generando polémica y morbo entre sus seguidores.

Entre las muertes que Mhoni Vidente ha predicho con precisión, destacan:



Jenni Rivera : Días antes del accidente aéreo que le costó la vida el 9 de diciembre de 2012, Mhoni Vidente le advirtió personalmente en el programa Sabadazo que veía un “cuervo negro” detrás de ella, símbolo de muerte y tragedia. Le dijo: “Jenni, veo un cuervo detrás de ti. Ten mucho cuidado porque la muerte te está rondando. Te veo en algo muy feo y hay siete personas más” Mhoni Vidente La cantante respondió que rezaba todos los días, pero la predicción se cumplió una semana después, cuando falleció junto a otras siete personas en un accidente aéreo. Jenni Rivera / FB: Jenni Rivera

Juan Gabriel : Semanas antes de su fallecimiento el 28 de agosto de 2016, Mhoni Vidente predijo la muerte de “una leyenda del espectáculo mexicano” por un paro cardíaco. Tras su muerte, la vidente aseguró haber tenido un sueño en el que el cantante le decía: “Mhoni, no estoy muerto. Sigo vivo, dile a la gente que necesito hacer algo” Esto alimentó teorías de que el “Divo de Juárez” fingió su muerte, aunque nunca se confirmó. Facebook: Juan Gabriel /Captura de pantalla Sale el sol

Reina Isabel II: Mhoni Vidente aseguró en varias ocasiones que la monarquía británica estaba rodeada por la “carta de la muerte”. En febrero de 2022, advirtió que una figura femenina muy cercana al trono corría peligro: Mhoni Vidente “Se visualiza la muerte de una mujer muy cercana a la realeza. Corre peligro completamente la vida de la Reina Isabel II. Las cartas siguen reflejando fallecimientos en breve” La predicción se cumplió el 8 de septiembre de 2022 , cuando la Reina Isabel II falleció a los 96 años, tras complicaciones de salud. Mhoni también mencionó que el príncipe William subiría al trono más pronto de lo esperado, lo que generó aún más atención sobre sus visiones

Silvia Pinal: Aunque no mencionó su nombre directamente, en 2024 advirtió que dos mujeres mayores del espectáculo mexicano morirían por causas naturales. “Es una mujer que va a dejar completamente la zozobra en el mundo artístico; es arriba de 70 años. Le va a llorar mucha gente” Mhoni Vidente Silvia falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 94 años, tras complicaciones por una infección.