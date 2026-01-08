Muere Gerson Leos: Banda MS despide a su tecladista con “El color de tus ojos” en su funeral

La tarde del 6 de enero se confirmó la muerte de Gerson Leos, tecladista y arreglista de Banda MS, quien murió a los 36 años de edad de manera inesperada mientras se encontraba jugando baseball durante la celebración del Día de Reyes. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la agrupación sinaloense y generó múltiples reacciones entre seguidores del regional mexicano.

¿Cómo fue el funeral de Gerson Leos, integrante de Banda MS?

El funeral de Gerson Leos se llevó a cabo en una capilla donde se reunieron personas cercanas al músico. De acuerdo con los videos difundidos en TikTok por la cuenta “Yo amo a mi Mazatlán”, el recinto lucía lleno de arreglos florales blancos colocados alrededor del féretro como muestra de cariño y despedida.

En el lugar estuvieron presentes familiares directos, amistades y miembros de Banda MS, quienes acompañaron a la familia durante el sepelio. Las imágenes muestran un ambiente solemne, con momentos de silencio y otros marcados por la música, elemento que formó parte central de la vida profesional de Gerson Leos.

Uno de los momentos que más atención generó fue la interpretación del tema “El color de tus ojos”. En el video se observa a Alán Ramírez, vocalista de Banda MS, cantando al pie del féretro mientras otros integrantes lo acompañan con instrumentos. La canción fue interpretada durante el acto religioso como parte del homenaje póstumo al músico.

Al fondo de las imágenes se aprecia a la viuda de Gerson Leos, Sarah Holcombe de Leos, visiblemente afectada, permaneciendo cerca del féretro durante la interpretación musical. De acuerdo con la información difundida, además de su esposa, al tecladista le sobreviven sus tres hijos.

¿Por qué Banda MS cantó “El color de tus ojos” en el sepelio?

La canción “El color de tus ojos” fue interpretada por integrantes de Banda MS como parte de la despedida a Gerson Leos. Según lo compartido por Alán Ramírez en entrevistas difundidas en redes sociales, existía una relación cercana entre ambos músicos, lo que motivó la decisión de rendirle homenaje a través de la música.

El tema fue interpretado directamente frente al féretro, en un momento que quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en plataformas digitales. En las imágenes se observa a los integrantes de la agrupación tocando y cantando, mientras los asistentes permanecen en silencio escuchando la interpretación.

Gerson Leos formó parte importante de Banda MS como tecladista y arreglista, participando en presentaciones en recintos como el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México, donde la agrupación se presentó en diciembre pasado. Por ello, durante el funeral se optó por una despedida en la que la música tuvo un papel central.

¿De qué murió Gerson Leos y qué se sabe del intento por salvarlo?

De acuerdo con la información proporcionada por integrantes de Banda MS, Gerson Leos se encontraba jugando un partido de baseball cuando comenzó a sentirse mal. Posteriormente sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte en el lugar.

Alán Ramírez relató, en entrevista para el canal de TikTok “Yo amo a mi Mazatlán”, que al recibir el aviso sobre el estado de salud de su compañero se trasladó de inmediato al campo de baseball. Sin embargo, al llegar, Gerson ya no presentaba signos vitales.

Según lo explicado, personas que se encontraban con el músico intentaron reanimarlo mediante primeros auxilios, con la intención de salvarle la vida mientras llegaba ayuda médica. A pesar de los esfuerzos realizados, el infarto fue de tal magnitud que su corazón no resistió.

