Se cumple regla de 3 en el regional mexicano: tras muerte de tecladista de Banda MS, dos estrellas más mueren

La música regional mexicana atraviesa uno de sus momentos más dolorosos y desconcertantes de los últimos tiempos. En cuestión de días, tres figuras vinculadas directamente a bandas emblemáticas del género perdieron la vida, desatando no solo el luto entre colegas y seguidores, sino también una ola de especulación en redes sociales. Para muchos fans, no se trata solo de una serie de tragedias aisladas, sino del cumplimiento de una creencia que ha perseguido al mundo del espectáculo durante décadas: la llamada “regla de tres”.

Mira: Alicia Villarreal de luto, anuncia muerte de “Francisco” y lanza mensaje en redes: “La partida de su padre”

IG: @adri_mojica / pixabay

¿Quiénes son los músicos del regional mexicano cuya muerte reavivó la temida “regla de tres” en enero de 2026?

Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro



El primero de los casos ocurrió justo antes de cerrar el año. El 28 de diciembre, se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en la colonia Los Presidentes, en Irapuato, Guanajuato. Días más tarde, se confirmó que una de las víctimas era Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, conocido por interpretar temas como “Amor ranchero” y “No se va”.

La noticia cimbró a la escena local y rápidamente se extendió a nivel nacional. Fue la propia agrupación la que confirmó el fallecimiento y lo despidió con un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón”, publicaron en redes sociales.

Lee: Muere cineasta tras haber luchado por su vida en terapia intensiva a los 23 años

Muere Giovanni Vera vocalista de Banda Gota de oro / Instagram

¿Cómo y cuándo murió Alejandro Carrillo, baterista de Ponzoña Musical?

Alejandro Carrillo- Baterista de Ponzoña musical

El regional mexicano inició 2026 con otra pérdida: Ponzoña Musical, referente del género duranguense, confirmó en sus redes la muerte de su baterista, Alejandro Carrillo (“Jandro”) el domingo 4 de enero. La publicación fue acompañada de un mensaje de despedida que se viralizó entre fanáticos y colegas:

“Amigo de mil batallas, hermano de profesión… te recordaremos siempre como eras, una parte fundamental de nuestra agrupación. Vuela alto amigo mío”. Ponzoña Musical

Hasta el momento no se han divulgado causas oficiales del deceso, mientras los seguidores recuerdan la trayectoria del músico y los éxitos de la banda como “Son de amores”, “Tanto la quería” y “Ese loco soy yo” que consolidaron a Ponzoña Musical en escenarios del duranguense

Mra: Tras la muerte de Gerson Leos, Banda MS impacta con anuncio que divide opiniones: “Estamos salados”

Alejandro Carrillo de Ponzoña musical.

¿De qué murió Gerson Leos, pianista de Banda MS en Mazatlán?

Gerson Leos, tecladista de la Banda MS

La tarde del martes 6 de enero, la Banda MS, ícono del regional mexicano, informó la muerte de su pianista, Gerson Leos, mediante un comunicado en Instagram que acompañaron con una fotografía y un mensaje de condolencias para su familia y amigos.

Según medios locales de Mazatlán, Gerson Leos sufrió un infarto fulminante mientras participaba en un partido de beisbol en los campos Sarabia; los esfuerzos por reanimarlo en el lugar no tuvieron éxito. La noticia impactó de inmediato al gremio y a los millones de seguidores de la agrupación, que reconocieron su talento como pianista, guitarrista y bajista.

Incluso, los vocalistas Walo Silvas y Alan Ramírez se expresaron en redes: “Hoy tu música hace debut en el cielo mi Gerson, hasta pronto maestro, gran amigo, te amamos…” y “Que en paz descanses… siempre en nuestros corazones”, respectivamente.

Hasta ahora no se ha confirmado ninguno homenaje a su nombre. Tampoco se reveló donde descansaran sus restos.

IG

¿Qué es la “regla de tres” en muertes de famosos y por qué impacta?

La “regla de tres” es una creencia popular que sugiere que las muertes de celebridades ocurren en grupos de tres; su origen cultural suele citarse en el accidente de 1959 donde fallecieron Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, y cada ocasión en que tres figuras mueren en lapsos cortos, el tema reaparece en medios y redes. En México, distintos portales han analizado el mito, recordando que no es una explicación científica, sino un fenómeno asociado al sesgo cognitivo y a la forma en que consumimos noticias del espectáculo.

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre: basta recordar cuando se despidieron casi al mismo tiempo Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele, un episodio que marcó a la farándula mexicana y quedó grabado en la memoria colectiva.