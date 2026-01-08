Tras la muerte de Gerson Leos, Banda MS impacta con anuncio que divide opiniones: “Estamos salados”

La repentina muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, dejó al gremio en shock. Sin embargo, en medio del luto, la agrupación retomó un anuncio clave que generó reacciones encontradas entre fans, reavivando el debate sobre cómo continuar tras una pérdida tan dolorosa.

Gerson Laos / Redes sociales

¿De qué murió Gerson Leos, tecladista de Banda MS, y qué se sabe del infarto fulminante?

La versión que ha circulado de manera pública apunta a que Gerson Leos presuntamente murió a causa de un infarto fulminante. La información fue detallada por el periodista Felipe Osuna, originario de Mazatlán, durante una participación en el programa de YouTube de Inés Moreno, donde explicó cómo se desarrollaron los hechos.

Felipe Osuna “Falleció de manera repentina, estaba jugando un partido de béisbol, se desvaneció y llamaron a los servicios de emergencia, para ver qué le pasaba. Cuando llegaron los servicios de emergencia, lamentablemente no se pudo hacer nada porque todo parece indicar que sufrió un infarto fulminante”.

Gerson Laos / Redes sociales

De acuerdo con este relato, Gerson Leos se encontraba en un espacio de recreación, participando en un partido de béisbol junto a otros músicos, cuando de pronto se desplomó frente a todos. El momento fue descrito como caótico y devastador, pues nadie esperaba un desenlace tan trágico.

Felipe Osuna también explicó que este tipo de actividades son comunes entre los músicos del regional mexicano: “Falleció en el lugar, estaban en un espacio de recreación jugando un partido de béisbol. Aquí es muy común que las agrupaciones tengan equipos de béisbol y los músicos van y están participando en estas ligas. Se enfrentan con otros equipos amateur y ese era el caso”.

Según la información, el suceso ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, y aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente, ya no había nada que hacer. La muerte de Gerson Leos dejó un vacío no solo en Banda MS, sino también entre quienes lo conocieron dentro y fuera del escenario.

¿Qué anuncio hizo Banda MS en medio del luto por la muerte de Gerson Leos?

En medio del impacto por la muerte de su compañero, resurgió un anuncio que Banda MS había hecho dos días antes de la muerte de Gerson Leos, sin imaginar que días después la noticia tomaría un tono completamente distinto.

A través de un breve video en redes sociales, se puede ver a el Walo y Alán Ramírez a bordo de un microbús, recorriendo las calles de la Ciudad de México. Con su característico acento sinaloense y un tono relajado, los vocalistas confirmaron una presentación histórica para la agrupación.

El clip intentan llamar la atención de sus fans para que se suban al camión que los llevara a su concierto pero sin éxito el Walo le dice que mejor se bajen: “No se sube nadie. Hay que bajarnos mejor; quién quita y atropellamos a un cristiano… estamos bien salados.”

¿Cuándo y dónde será el concierto de Banda MS en La México, antes Plaza de Toros?

En el video, Alán Ramírez y El Walo confirmaron que Banda MS se presentará en La México, recinto antes conocido como La Plaza de Toros México, uno de los escenarios más importantes del país y actualmente uno de los favoritos para los artistas del regional mexicano.

La cita será el próximo 23 de mayo, fecha en la que Banda MS pisará por primera vez este escenario, sumándose a la lista de artistas que ya han logrado llenos totales en el recinto, como Christian Nodal, Alfredo Olivas, Yuridia, Alejandro Fernández y Fuerza Regida, entre otros.

Este concierto forma parte del Tour “Somos MS”, una gira que ha sido clave en la consolidación de la agrupación y que ahora adquiere un significado especial tras la muerte de Gerson Leos. Los integrantes pidieron a sus seguidores mantenerse atentos a sus redes sociales para no perderse ningún detalle.

Muere integrante de la Banda MS / Redes sociales

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a la Banda MS?

Hasta el momento la Banda MS no ha confirmado la fecha exacta de la venta de boletos para su concierto en La México.

Sin embargo, se espera que en los próximos días se libere la información oficial sobre precios, preventas y puntos de venta.