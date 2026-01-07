Gerson Leos, tecladista de Banda MS que murió, publicó un desgarrador mensaje previo a la tragedia: FOTO

La tarde del martes 6 de enero se confirmó la muerte de Gerson Leos, tecladista de Banda MS, una de las agrupaciones más reconocidas de la música regional mexicana. La noticia fue dada a conocer por la propia banda a través de sus redes sociales, donde compartieron un mensaje para despedirse de su colaborador y expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Muere integrante de la Banda MS / Redes sociales

¿Cómo confirmó Banda MS la muerte de Gerson Leos?

La confirmación de la muerte de Gerson Leos se dio la tarde del martes 6 de enero a través de las redes sociales oficiales de Banda MS. En Instagram, la agrupación compartió un mensaje en el que informó la muerte de su tecladista y colaborador, sin dar mayores detalles sobre las circunstancias en ese primer comunicado.

En el mensaje, los intérpretes de temas como “El color de tus ojos” y “Sin evidencias” expresaron sus condolencias a la familia y amigos del músico. Asimismo, agradecieron su profesionalismo y destacaron el legado que dejó como parte del equipo que acompaña a una de las bandas más importantes del regional mexicano.

Tras la publicación, seguidores de la agrupación reaccionaron con mensajes de apoyo tanto para la familia de Gerson Leos como para Banda MS, quienes atraviesan un momento complicado tras la pérdida de uno de sus integrantes.

¿Cuál fue el último mensaje de Gerson Leos, tecladista de Banda MS?

Luego de que Banda MS anunciara oficialmente el muerte de su tecladista, usuarios en redes sociales comenzaron a revisar la actividad reciente de Gerson Leos en plataformas digitales. Se confirmó que el músico registró actividad en Instagram.

En su última historia, Gerson Leos compartió un breve video en el que mostró alimentos preparados por él mismo. En la publicación escribió el mensaje: “Todos los pescados que hemos sacado ayer los preparamos”. La imagen fue acompañada únicamente por el video, sin mayores comentarios adicionales.

Dicha publicación generó conmoción entre los seguidores del músico, ya que se trató de un mensaje cotidiano, compartido horas antes de que se confirmara su fallecimiento. Tras hacerse pública la noticia, la historia fue replicada por diversos usuarios y medios de comunicación como parte de las últimas apariciones del integrante de Banda MS en redes sociales.

historia de Gerson Leos / Captura de pantalla

¿Quién fue Gerson Leos y de qué murió el integrante de Banda MS?

Gerson Leos se desempeñaba como tecladista de Banda MS y formaba parte del equipo musical que acompaña a la agrupación en sus presentaciones. A través de sus redes sociales, el músico solía compartir fotografías y videos de los conciertos, ensayos y momentos relacionados con su trabajo dentro de la banda de música regional mexicana.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Gerson Leos presuntamente habría muerto el pasado 6 de enero tras sufrir un infarto fulminante mientras jugaba béisbol en Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento, esa versión ha sido la que se ha manejado de manera pública sobre las causas de su fallecimiento.

Hasta ahora, Banda MS no ha emitido información adicional sobre homenajes o actos posteriores, limitándose a compartir el mensaje de despedida y agradecimiento por la trayectoria de Gerson Leos dentro de la agrupación.

