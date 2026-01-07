Banda MS de luto: Anuncian muerte de uno de sus integrantes; lo despiden con emotivo mensaje

El regional mexicano sigue de luto. Tras el anuncio de la muerte de Alejandro Carrillo, baterista de Ponzoña Musical, se confirma el deceso de Gerson Leos, quien fungió como tecladista de la Banda MS por varios años. La famosa agrupación usó sus redes sociales para despedirlo con un emotivo mensaje. Esto es lo que se sabe.

¿De qué murió Gerson Leos, tecladista de Banda MS?

La noticia fue confirmada durante la noche del pasado martes 6 de enero. A través del Instagram de Banda MS, se lamentó la muerte de Gerson Laos y se recordó un poco de su paso en la famosa banda de regional mexicano. También se solidarizaron con la familia del músico.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y Familia Lizos, descanse en paz”, se lee.

Si bien no dieron detalles sobre la causa de su deceso, algunos medios locales afirman que presuntamente habría sufrido un infarto fulminante mientras practicaba un deporte. Hasta el momento, los familiares de Laos no han querido dar declaraciones al respecto.

En tanto que internautas y colegas del medio artístico no dudaron en lanzar sus condolencias y enviar sus mejores deseos a los parientes del tecladista para que puedan sobrellevar su duelo. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Hoy tu música hace su debut en el cielo, mi Gerson, hasta pronto, maestro”

“Los sentimos mucho… En paz descanse el compa Herson”

“Dios lo tenga en su gloria”

“Era un gran amigo”

“Lo extrañaremos”

“Descanse en paz, hermano”

“La banda no será lo mismo sin él”

“Va a ser un gran ángel en el cielo”

¿Quién fue Gerson Laos, tecladista de la Banda MS?

Gerson Laos fue el tecladista de la Banda MS. Tenía 38 años al momento de su muerte. Se dice que se unió a la agrupación en la primera década de los 2000. Pese a haber formado parte de una banda tan importante, siempre fue hermético y no se sabe casi nada de su vida privada.

De acuerdo con algunos usuarios que afirman haberlo conocido, siempre se portó sumamente amable con los fanáticos, describiéndolo como alguien apasionado por la música. Se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios para darle el último adiós.

¿De qué murió Alejandro Carrillo, baterista de Ponzoña Musical?

Algo que llamó la atención de los internautas fue que la muerte de Gerson Laos, tecladista de Banda MS, fuera anunciada tan solo unas horas después de que se confirmara el deceso de Alejandro Carrillo, baterista de Ponzoña Musical.

Alejandro falleció durante el pasado fin de semana. Hasta el momento, se desconoce la causa. Sin embargo, la noticia dejó destrozados a colegas e internautas. Y es que Carrillo era una figura muy importante en el regional mexicano.

