Muere actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’, a los 46 años tras subir complicaciones por una rara enfermedad

El mundo del espectáculo se viste de luto. A casi un mes desde el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, presuntamente, a manos de su propio hijo, ahora se confirma la muerte de Bret Hanna-Shuford, actor principalmente famoso por participar en las obras de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’, a los 46 años. Esto es todo lo que se sabe.

Bret Hanna-Shuford / Redes sociales

Te recomendamos: Muere famoso actor de “La ley y el orden” a los 71 años de edad: ¿Quién fue y de qué murió?

¿De qué murió Bret Hanna-Shuford, actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’?

La noticia sobre la muerte de Bret Hanna-Shuford, actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’, fue compartida el pasado 3 de enero. A través de Instagram, Stephen, el esposo de la celebridad, explicó que Hanna falleció “rodeado del amor de su familia”.

Si bien no quiso revelar las causas de su deceso, diversos medios reportaron que el famoso estaba luchando contra una “extraña enfermedad”. También se informó que estaba siendo atendido en un hospital de Orlando, Florida, al momento de su fallecimiento.

“Con mucho pesar compartimos la noticia de que esta madrugada dijimos adiós al hombre, esposo y papá más increíble del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz con amor rodeado de su familia”, indicó Stephen.

Para culminar su mensaje, dejó claro que, pese al dolor que sienten en estos momentos, tanto él como el resto de la familia tratarán de seguir adelante, pues eso es lo que Bret hubiera deseado.

“Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciéndolo orgulloso de nosotros”, manifestó. Como era de esperarse, el post se llenó de comentarios de fans y colegas que lamentaron la noticia, y se solidarizaron con la familia.

No te pierdas: Muere trágicamente un exfutbolista y actual entrenador, junto a sus tres hijos, tras naufragar: ¿Quién era?

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Bret Hanna-Shuford, actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’?

Tan solo dos semanas antes de su muerte, Bret Hanna-Shuford, actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’, compartió una foto desde el hospital. Con un evidente deterioro de salud, el actor se mostró sumamente optimista en que pronto podría recuperarse.

“Despierto y caminando, cada día más fuerte”, indicó. En aquel entonces, su mensaje fue esperanzador y los usuarios lo motivaron en su difícil proceso.

Durante las vísperas de Navidad, el actor también manifestó estar tranquilo y agradecido por todo el apoyo que había estado recibiendo desde que le diagnosticaron su enfermedad.

Bret Hanna-Shuford / Redes sociales

¿Quién fue Bret Hanna-Shuford, actor de ‘La sirenita’ y ‘Wicked’?

Bret Hanna-Shuford es un actor que nació el 20 de mayo de 1979. Tenía 46 años al momento de su muerte. Debutó en el teatro en 2001, tras graduarse de Wagner College. A partir de allí, participó en varias obras de renombre como:

‘La Bella y la Bestia’

‘Wicked’

‘Amazing Grace’

‘Chitty Chitty Bang Bang’

‘La Sirenita’ del Cirque du Soleil

También estuvo en series de televisión y películas como ‘La ley y el orden’, ‘Only Murders in the Building’ y ‘El lobo de Wall Street’. Hace algunos años se casó con Stephen y adoptó un hijo.

Mira: Famoso actor anuncia la muerte de su hijo que luchaba contra una cruel enfermedad: “Descansa en paz mi niño”